В прошлом году Google присудили рекордный штраф за это же нарушение

На компанию Google подали крупный судебный иск за то, что она отдавала предпочтение собственному сервису покупок вместо конкурирующих. Это назвали устойчивым монополистическим поведением, пишет Phonearena.

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Иск случился после тянущейся год серии обвинений в адрес Google за антиконкурентное монополистическое поведение по нескольким направлениям. Среди них выбор в пользу собственного голосового помощника вместо других, а также несправедливое распространение приложений на Android-устройствах.

Шведская служба сравнения цен PriceRunner подала иск против Google на сумму 2,1 млрд евро. Она утверждает, что действует от лица клиентов, не получивших справедливого доступа к сервисам сравнения цен. Это привело финансовым убыткам как для клиентов, так и для предлагающих эти сервисы конкурирующих компаний.

«Мы [...] требуем компенсации за наносимый Google на протяжении многих лет ущерб», — говорится в заявлении генерального директора PriceRunner Микаэля Линдаля. «Также этот судебный процесс является борьбой за права потребителей, которые за последние четырнадцать лет пострадали от нарушения Google закона о конкуренции и продолжают страдать до сих пор».

В ноябре прошлого года Общий суд Европейского Союза отклонил апелляцию Google и взыскал с гиганта рекордный штраф в размере 2,42 млрд евро за несправедливое продвижение собственных сервисов сравнения покупок. Это решение суда стало фундаментом для судебного иска PriceRunner.

«Нарушения продолжаются и сумма убытков увеличивается с каждым днем. Мы рассчитываем, что окончательная сумма убытков по иску будет значительно выше».

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