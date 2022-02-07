Верится в это с большим трудом

Компания Meta (большую часть истории известная как Facebook) переживает не лучшие времена. После квартального финансового отчёта курс её акций Meta упал примерно на четверть, убрав из капитализации $251 млрд. Это самое большое падение в истории компании. Марк Цукерберг говорит, что Facebook наращивает усилия по созданию новой рекламной инфраструктуры для показа целевой рекламы на iOS, но успех не гарантирован.

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В представленном компанией Meta Комиссии по ценным бумагам и биржам США отчёте описан сценарий, при котором она закроет сервисы Facebook и Instagram в Европе. Сейчас Meta держит пользовательские данные в США и Европе. В Meta говорят, что обработка данных на разных континентах важна для её бизнеса, как для повседневной работы, так и для показа рекламы. Новые европейские законы требуют, чтобы пользовательские данные хранились и обрабатывались только на европейских серверах.

Meta этому условию сейчас не соответствует, сообщает Pocketnow. Это может и стать причиной ухода Instagram и Facebook из Европы. В отчёте сказано, что это может неблагоприятно повлиять на бизнес, финансовое положение и функционирование компании. Также под ударом окажутся крупные и малые предприятия в различных секторах экономики, считают в Meta.

Многие компании со всего мира полагаются на рекламу в Facebook и Instagram. Последствия закрытия Instagram и Facebook в Европе пагубно скажутся на доходах этих предприятий.

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