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Intel говорит о вдвое меньшем числе багов в своих процессорах по сравнению с AMD в прошлом году
В графических процессорах Intel уязвимостей было больше, но многие из них найдены в компонентах AMD
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В недавнем отчёте компании Intel сказано, что в прошлом году в её процессорах найдено 16 уязвимостей, тогда как в процессорах AMD их нашли 31. У Intel больше уязвимостей в графических процессорах, но и в этом она винит AMD.

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Отчёт Intel о безопасности продуктов за 2021 год говорит об устранении 226 проблем с безопасностью, сообщает Techspot. Из них 113 (50%) были обнаружены сотрудниками Intel, а 97 (43%) нашли добровольцы в программе поиска уязвимостей.

Отчёт сравнивает показатели Intel и AMD Common Vulnerabilities and Exposure (CVE). Из 16 уязвимостей процессоров 10 нашли собственными силами, 6 добровольцы. Из 31 уязвимости в чипах AMD якобы ни одна не была найдена силами самой AMD.

В графических процессорах у Intel 51 значительная уязвимость. 15 нашли сами, 36 внешние помощники. У AMD таких багов было 27. Intel утверждает, что уязвимость CVE INTEL-SA-00481 в чипах Intel Core с графикой Radeon RX Vega M содержит 23 уязвимости в компонентах AMD. Они предназначены для процессоров Kaby Lake-G, где на одном кристалле применяются центральный процессор Intel 8-го поколения и графический AMD Radeon Vega. Они применялись в портативных компьютерах Intel Kaby Lake G NUC (Hades Canyon) и гибридах Dell XPS 15 2 в 1.

На этой неделе Intel расширила программу вознаграждения за обнаружение ошибок, поэтому поиск может стать ещё более тщательным.

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#amd #intel #процессоры
6
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Civilian
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15:48
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За электромобилями будущее. Но не для России
Duron800
15:47
вот только что бы сработала эта уязвимость нужно подгонять код дольше чем ее искать))
Intel говорит о вдвое меньшем числе багов в своих процессорах по сравнению с AMD в прошлом году
Delight
15:47
Ну молодец чо, если конечно это не вымысел
Китаец более трёх обманывал Apple, меняя поддельные iPhone на новые смартфоны по гарантии
Andrey Blinov
15:47
Само собой. Эт у вас там шариат и дагестанцы... 😁
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Павел Кузнецов
15:47
Стоит заскринить этот комментарий...
Через пять лет Tesla обойдёт по выручке GM и Ford, вместе взятых
Герц
15:46
Тысяч 600. По версии диванных экономистов.
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SeTi2019
15:45
Так я и говорю "презентовали". Про массовое проиводство я и не говорил. Так вся ядерка и сводится к примитивному нагреву и далее чуть ли не к паровому двигателю/генератору как на АЭС
За электромобилями будущее. Но не для России
Andrey Blinov
15:45
Лапотник, смешной. 😁
Украинские правоохранители изъяли 17 000 видеокарт GeForce GTX 1080 Ti у компании Mining Express
Artem Lamzaki
15:43
Объективно если смотреть, то процам от амд уже скоро 2 года и тут Интелбои начинают кричать, что 12 поколение обходит на 10 фпс амудэ. Ну я вам похлопаю просто. Посмотрим на zen 4 и raptor lake и тогд...
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