В графических процессорах Intel уязвимостей было больше, но многие из них найдены в компонентах AMD

В недавнем отчёте компании Intel сказано, что в прошлом году в её процессорах найдено 16 уязвимостей, тогда как в процессорах AMD их нашли 31. У Intel больше уязвимостей в графических процессорах, но и в этом она винит AMD.

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Отчёт Intel о безопасности продуктов за 2021 год говорит об устранении 226 проблем с безопасностью, сообщает Techspot. Из них 113 (50%) были обнаружены сотрудниками Intel, а 97 (43%) нашли добровольцы в программе поиска уязвимостей.

Отчёт сравнивает показатели Intel и AMD Common Vulnerabilities and Exposure (CVE). Из 16 уязвимостей процессоров 10 нашли собственными силами, 6 добровольцы. Из 31 уязвимости в чипах AMD якобы ни одна не была найдена силами самой AMD.

В графических процессорах у Intel 51 значительная уязвимость. 15 нашли сами, 36 внешние помощники. У AMD таких багов было 27. Intel утверждает, что уязвимость CVE INTEL-SA-00481 в чипах Intel Core с графикой Radeon RX Vega M содержит 23 уязвимости в компонентах AMD. Они предназначены для процессоров Kaby Lake-G, где на одном кристалле применяются центральный процессор Intel 8-го поколения и графический AMD Radeon Vega. Они применялись в портативных компьютерах Intel Kaby Lake G NUC (Hades Canyon) и гибридах Dell XPS 15 2 в 1.

На этой неделе Intel расширила программу вознаграждения за обнаружение ошибок, поэтому поиск может стать ещё более тщательным.

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