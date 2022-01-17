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Не все модели iPhone 14 получат экраны 120 Гц
Всё дело в разных поставщиках экранов для разных моделей
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Apple была первой компанией, выпустившей мобильной устройство с экраном с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Это был планшет iPad Pro и случилось это в 2017 году. Зато в смартфонах частоты 90 Гц и 120 Гц намного раньше появились на Android-устройствах. Сейчас они есть и в аппаратах средней ценовой категории. Apple не торопится предлагать подобные экраны на iPhone. Есть вероятность, что они будут только на моделях iPhone 14 Pro и Pro Max.

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Технология Apple носит название ProMotion. Впервые она появилась на смартфонах iPhone 13 Pro и Pro Max прошлой осенью. Будущей осенью ожидается появление аппаратов iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Одни говорили, что 120 Гц будет только на версиях Pro, другие что на версиях Max, третьи ждали их везде. Инсайдер Росс Янг уверяет, что китайский производитель дисплеев BOE в данный момент не предлагает панелей OLED соответствующего типа. Экраны именно этого поставщика должны применяться в iPhone без обозначения Pro, сообщает Phonearena.

В iPhone 14 и 14 Max ожидаются панели из низкотемпературного поликристаллического кремния (LTPS). Версии Pro могут получить технологию низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO). Она позволяет дисплею регулировать частоту обновления в зависимости от контента на экране, экономя заряд батареи. Samsung и LG будут поставщиками LTPO.

Ещё в моделях Pro ожидается исчезновение выреза на экране. У них может быть камера 48 Мп.

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#смартфоны #apple #iphone
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