Firefox 96 доступен для установки

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На этой неделе компания Mozilla представила финальный вариант очередной версии браузера Firefox на всех операционных системах для ПК - Windows, Linux и macOS. Firefox 96 доступен всем желающим, предлагая некоторые изменения.

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Разработчики рассказали, что Firefox отныне будет расходовать меньше системных ресурсов. Также говорится о совершенствовании функции подавления шума и добавлении новых механизмов безопасности для защиты от атак с подделкой межсайтовых запросов (CSRF). Firefox будет по умолчанию применять политику использования файлов cookie: Same-Site=lax.

Исправлены некоторые ошибки, сообщает Softpedia. Среди них исправление для пользователей macOS, работающих с почтой Gmail в браузере. Там был баг, из-за которого ссылки в Gmail не открывались в новой вкладке. Этой проблемы больше нет.

В версии для macOS временно отключена поддержка воспроизведения видео. Это нужно для устранения некоторых багов браузера на этой платформе. Среди них неожиданные изменения яркости видео, отсутствие субтитров и слишком высокая нагрузка на процессор.

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