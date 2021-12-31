При этом карты памяти он поддерживать не будет

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В феврале Samsung собирается анонсировать линейку флагманских смартфонов Galaxy S22. Наиболее продвинутой и дорогой будет модель S22 Ultra. В ней ожидается наличие держателя для стилуса S Pen и максимальный объём хранилища в 1 ТБ.

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Techspot сообщает, что Samsung впервые после 2019 года с Galaxy S10+ представит аппарат с таким вместительным хранилищем. Однако тогда была возможность ещё и увеличить объём хранилища за счёт карт памяти. На этот раз карты памяти поддерживаться не будут.

Вероятно, что Samsung посмотрела на пример iPhone 13. Там тоже есть 1 ТБ дискового пространства, в отличие от нынешних Galaxy S21. Дополнительный вариант смартфонов никогда не помешает, но вот отказ от карт памяти лишает пользователей гибкости при работе с хранилищами. Хотя 1 ТБ кажется внушительным значением, этот смартфон умеет записывать видео в формате 8K. Естественно, весят такие видеоролики немало.

Что касается держателя для стилуса, это ещё раз показывает желание Samsung превратить Galaxy S22 Ultra в замену аппаратам серии Galaxy Note. Также желающие работать со стилусом могут приобрести гибкий смартфон Galaxy Z Fold 3. Стилус в обоих случаях придётся покупать отдельно от смартфона.

Предположительно, базовая модель Ultra с 256 ГБ будет стоить $1299, как и Galaxy Note 20 Ultra. Версия на 1 ТБ вполне может дотянуть до стоимости Z Fold 3 в $1799.

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