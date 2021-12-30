Этот планшет явно будет иметь большие графические возможности

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

ROG Flow X13 представляет собой очень тонкий 13-дюймовый игровой ноутбук. Он работает на процессоре AMD Ryzen 9 5800HS и видеокарте GeForce RTX 3050 Ti. Ещё его отличительной характеристикой является уникальный разъём на базе PCIe Gen3 x8 для подключения внешних дискретных видеокарт ASUS ROG XG Mobile.

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Например, можно подключить обычную видеокарту RTX 3080 к ноутбуку и расширить его игровые возможности. Хотя существуют похожие продукты на Thunderbolt, вариант от ASUS намного более компактный. Теперь его сможет предложить новый планшет.

ASUS опубликовала изображение планшета с разъёмом XG Mobile. Планшет работает на Windows и станет конкурентом Microsoft Surface Pro 8 и других похожих устройств, сообщает Videocardz.

Ноутбук выходил на последнем в тот момент процессоре AMD Ryzen. X13 Flow тоже может получить новые чипы. AMD готовит к релизу семейство AMD Ryzen 6000 (Rembrandt) на архитектурах Zen3 + и RDNA2. Они ожидаются на выставке CES 2022 и в этот же день состоится пресс-конференция ASUS. Соответственно, X13 Flow может быть одним из первых на новых чипах.