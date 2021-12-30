Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Планшет ASUS ROG Flow Z13 получит APU AMD Ryzen 6000 и поддержку внешних видеокарт GeForce RTX 30
Этот планшет явно будет иметь большие графические возможности
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

ROG Flow X13 представляет собой очень тонкий 13-дюймовый игровой ноутбук. Он работает на процессоре AMD Ryzen 9 5800HS и видеокарте GeForce RTX 3050 Ti. Ещё его отличительной характеристикой является уникальный разъём на базе PCIe Gen3 x8 для подключения внешних дискретных видеокарт ASUS ROG XG Mobile.

реклама

Например, можно подключить обычную видеокарту RTX 3080 к ноутбуку и расширить его игровые возможности. Хотя существуют похожие продукты на Thunderbolt, вариант от ASUS намного более компактный. Теперь его сможет предложить новый планшет.

ASUS опубликовала изображение планшета с разъёмом XG Mobile. Планшет работает на Windows и станет конкурентом Microsoft Surface Pro 8 и других похожих устройств, сообщает Videocardz.

Ноутбук выходил на последнем в тот момент процессоре AMD Ryzen. X13 Flow тоже может получить новые чипы. AMD готовит к релизу семейство AMD Ryzen 6000 (Rembrandt) на архитектурах Zen3 + и RDNA2. Они ожидаются на выставке CES 2022 и в этот же день состоится пресс-конференция ASUS. Соответственно, X13 Flow может быть одним из первых на новых чипах.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

#asus
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сети появились жалобы владельцев Asus ROG Maximus Z690 Hero на выгорание компонентов
ASUS признала проблему с платами ROG Maximus Z690 Hero и работает над программой отзыва и замены
Флагманы ASUS получили стабильную ОС Android 12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
246
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 14-й: Salt and Sanctuary
96
Виталик Бутерин рассказал о будущем Эфира и приближающейся криптовалютной революции
148
Геймерские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а флагманы скинули до 50 000р
60
Мобильная GeForce RTX 3080 Ti получит TGP 175 Вт
4
СМИ сообщили о подготовке AMD к запуску технологии Radeon Super Resolution, которая будет совместима практически с любыми играми
7
Криптовалютные киты начали избавлятся от Ethereum - цена актива упала ниже 3800$
31
Биткоин продолжит дешеветь и через 6 месяцев будет стоить 10 000 долларов – аналитики Crypto
109
Кит вывел Биткоинов на $3.6 млрд, а на заблокированных кошельках остаётся $100 млрд
12
Глава GSC Game World закономерно назвал S.T.A.L.K.E.R. 2 своей самой ожидаемой игрой в следующем году
15
Представлен защищённый смартфон Blackview BV8800 стоимостью $300
1
Десятки смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 13
1
11 видеокарт AMD vs 14 актуальных игр – выбираем лучший GPU Radeon RX за 3 года по тестам SH
8
OnePlus 10 Pro со Snapdragon 8 Gen1, Android 12 и дисплеем LTPO 2.0 будет представлен 4 января
9
Бюджетный Core i5-12400 за $200 обходит флагманский Core i9-11900KF в реальных играх
62
Xiaomi представит в России смартфон среднебюджетного уровня Redmi Note 11S
+
Wargaming в этом году добавила 33 новые машины в World of Tanks
5
Производители российского ПО оказались неспособны создать полноценные аналоги иностранным программам
103
В 2022 году Intel, NVIDIA и AMD решат проблему дефицита и высоких цен на видеокарты – Digitaltrends
31
AMD готовит технологию масштабирования FSR 2, которая будет работать во всех играх без потери fps
13

Популярные статьи

Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
86
Китай планирует построить космический корабль длиной в милю. А возможно ли это вообще.
17
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
46
Новогодняя распродажа лицензионных ключей со скидкой до 90% – Windows 10 стоит всего 7.40 доллара
Мои впечатления от игры Borderlands 2
13
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
21
Мои впечатления о 2-м сезоне сериала "Ведьмак" – больше файтингов и интригующие персонажи
9
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
16
В 2022 году миссия NASA Psyche отправится для исследования богатого металлами астероида 16 Psyche
8
Возможно ли сделать автономные автомобили этичными и что это вообще значит
9

Сейчас обсуждают

REY_B_
17:59
Если неадекватных чиновников не зачищать, то плодятся они очень быстро. А зачищать их сейчас не принято... Вот Корона... т.е. эти неадекватные, и творят что х.. что могут, в рамках своего куцего разум...
Micron тоже призналась, что пострадала от локдауна в китайском Сиане
Александр Разин
17:58
А я лично забросил игру после того как осознал что мало донатит игру - надо ещё компьютер обновлять. Ну нахрен мне это надо? Пс. Но то что я выносил на кв 2 квас с одного выстрела, а потом после трёх...
По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
★★★Evgenii™★★★
17:53
Флагманские видеокарты Intel Arc появятся в марте, а недорогие модели могут задержаться до лета
Tank
17:52
Нет, в Винде такое невозможно - если что-то как драйвера загружено в ОЗУ, то загружено до следующей перезагрузки, а файлы на диске зарезервированы. Потому требует перезагрузку чуть-что - так сделана О...
Intel готовится внедрить в ядро Linux 5.17 инструменты обновления прошивки системы без перезагрузки
fcr707
17:51
ну вообще я вкладывался с 18 года. И эфир покупал весь год с 700 баксов, пока он падал. Последняя покупка была за 118 баксов. Покупал бнб по 6 баксов и т.п. В общей сложности в крипту влил всего лишь ...
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
in_cognito
17:49
про то, что 7нм конкурентов не сильно отличались от 14нм интела мы скромно умолчим
Процессорные премьеры Intel и AMD сосредоточатся во второй половине наступающего года
REY_B_
17:48
Не так и просто. Это путь к сливу! Интел уже потеряла рынок телефонов. Первенство по литографии. Консоли. Топ сегмент в ПК и рабочих станциях.... И постоянно теряет деньги, на своих таких же постоянны...
Intel избавится от бывшего подразделения VIA в Техасе
Артем Николаев
17:46
Лохам продают по курсу 70к за биток, когда "новая парадигма" настаёт.
Биткоин продолжит дешеветь и через 6 месяцев будет стоить 10 000 долларов – аналитики Crypto
Дмитрий
17:45
5 гигабайт. есть такая версия она производилась только для китайского рынка типа)
Геймерские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а флагманы скинули до 50 000р
Neodimm
17:43
Все исчерпывающие моменты мы получим, когда Интел опубликует официальные или предварительные данные по хэшрейту. До тех пор это чёртик в коробке, как для любителей поиграть, так и для тех, кто уже тер...
Флагманские видеокарты Intel Arc появятся в марте, а недорогие модели могут задержаться до лета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем