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Камера Samsung 200 Мп появится в Galaxy S23 и будет улучшаться в дальнейшем
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В этом году компания Samsung представила сенсор для камер смартфонов с разрешением 200 Мп. Пока в доступных в продаже устройствах этот сенсор не появлялся. Хотелось верить, что он будет использоваться в выходящем в феврале флагмане Galaxy S22 Ultra, но там будет треть поколение сенсора 108 Мп.

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Phonearena со ссылкой на инсайдера Ice Universe сообщает, что Samsung будет готова начать масштабное распространение нового сенсора ISOCELL ко времени выпуска линейки смартфонов Galaxy S23. Потом на протяжении нескольких поколения мобильных устройств сенсор будет улучшаться при сохранении числа мегапикселей неизменным.

Разрешение в 200 Мп является максимально поддерживаемым процессорами Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1. Объединение пикселей приведёт к значительному увеличению их размера. Это позволит устранить проблемы больших сенсоров с небольшими пикселями.


Не исключено, что Samsung не станет первым производителем смартфонов с такой камерой. Камеры 108 Мп появились в первую очередь в аппаратах Xiaomi и китайские производители в плане инноваций часто опережают своих конкурентов.

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#смартфоны #samsung
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