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Несколько месяцев назад состоялся релиз операционной системы Android 12 и сейчас ведётся работа над следующей версией. Начинает появляться всё больше информации о том, что интересного можно ждать в версии 13.

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Среди прочего ожидаются улучшения в плане потоковой трансляции звука посредством стандарта Bluetooth, сообщает Gizmochina. Кажется, что Google собирается объединить аудиокодек LE (LC3) и сделать его доступным в системных настройках. Соответственно, при подключении устройства к смартфону или планшету звукового устройства через Bluetooth данный кодек может применяться по умолчанию.

Неизвестно, работает ли эта возможность в сборках Android 13 сейчас, но должна работать ко времени появления финального варианта системы. Bluetooth LE Audio имеет возможность заметно улучшить продолжительность работы между подзарядками, выдавая стабильное соединения без ухудшения качества звука. Кроме того, одни наушники смогут работать с несколькими потоками аудио.

Кроме наушников это может пригодиться и слуховым аппаратам, сделав их более практичными и функциональными. Bluetooth LE Audio API есть и в Android 12, но поддержка не полная. В Android 13 этот недостаток должен быть исправлен.

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