Больше не нужно будет ходить в гости к обладателям крутых ПК

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В недавнем видео пользователя YouTube DrLupo глава графического подразделения компании Intel Раджа Кодури рассказывал о видеокартах ARC и будущих планах производителя на рынке дискретных видеокарт. Также было сказано кое-что интересное для геймеров, делится информацией Neowin.

реклама

Графическое подразделение Intel сейчас работает над разными технологиями следующего поколения. Одна из них даст возможность дистанционно играть на чужих компьютерах. Во времена социального дистанцирования и ограничения путешествий на такую возможность наверняка будет спрос.

Это напоминает облачные игровые сервисы компаний вроде Nvidia, где без собственного мощного компьютера при наличии хорошего доступа в интернет можно поиграть в любые самые требовательные игры. Разница в том, что эти сервисы платные, а Intel может дать возможность заимствовать мощные компьютеры ваших более удачливых друзей, если таковые имеются. Правда, появления технологии придётся какое-то время подождать. Речь идёт о сроке до пяти лет.

Intel отменила своё участив вживую на грядущей выставке электроники CES из-за распространения очередного варианта коронавируса. Мероприятие состоится как минимум в цифровом виде и Intel может поделиться там новыми сведениями о своих видеокартах. Их первое поколение выпустят в 1-м квартале.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р



