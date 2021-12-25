Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Технология Intel позволит дистанционно играть на компьютере друзей
Больше не нужно будет ходить в гости к обладателям крутых ПК
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

В недавнем видео пользователя YouTube DrLupo глава графического подразделения компании Intel Раджа Кодури рассказывал о видеокартах ARC и будущих планах производителя на рынке дискретных видеокарт. Также было сказано кое-что интересное для геймеров, делится информацией Neowin.

реклама

Графическое подразделение Intel сейчас работает над разными технологиями следующего поколения. Одна из них даст возможность дистанционно играть на чужих компьютерах. Во времена социального дистанцирования и ограничения путешествий на такую возможность наверняка будет спрос.

Это напоминает облачные игровые сервисы компаний вроде Nvidia, где без собственного мощного компьютера при наличии хорошего доступа в интернет можно поиграть в любые самые требовательные игры. Разница в том, что эти сервисы платные, а Intel может дать возможность заимствовать мощные компьютеры ваших более удачливых друзей, если таковые имеются. Правда, появления технологии придётся какое-то время подождать. Речь идёт о сроке до пяти лет. 

Intel отменила своё участив вживую на грядущей выставке электроники CES из-за распространения очередного варианта коронавируса. Мероприятие состоится как минимум в цифровом виде и Intel может поделиться там новыми сведениями о своих видеокартах. Их первое поколение выпустят в 1-м квартале.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р


#intel #видеокарты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Цены на видеокарты вернутся к рекомендованным через 4 года, а майнеры найдут замену Эфиру – Wccftech
Графический процессор AMD Radeon RX 6500 и 6400 может использовать 6-нм техпроцесс
Intel хейтят в Китае из-за отказа закупать электронные компоненты в Синьцзяне вследствие санкций США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры создали технологию «Водяной завесы», снижающую расход электроэнергии в 6 раз
35
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 9-й: Pathfinder Kingmaker
58
Китайская видеокарта Fenghua 2 получит 32 Гб GDDR6, 10 TFLOPS и будет конкурентом GeForce RTX 3060
38
Криптовалюта Toncoin подорожала и стала в 3 раза прибыльнее Эфира после поста Павла Дурова
12
Майнер самостоятельно построил криптосарай у себя на даче для размещения фермы по добыче Эфира
38
Cyberpunk 2077 заиграл красками ночного города после добавления 50+ графических модов в 4К
19
Криптобиржу Binance обвинили в манипуляцией курса Биткоина и могут запретить на территории РФ
32
Игроки нашли письмо с извинениями от CD Projekt RED в The Witcher 3
12
Фанаты показали, как будет выглядеть ремейк Half-Life 2 на движке Unreal Engine 5
19
Для борьбы с незаконным майнингом регионам РФ дали полный контроль над тарифами на электричество
49
AnTuTu назвал смартфоны, которые больше всего устраивают пользователей
3
Гиперзвуковой самолет SR-72 компании Lockheed Martin будет развивать скорость 6 Махов
44
Noctua будет предлагать антивибрационные прокладки для вентиляторов отдельно
11
Новый сбой в Amazon Web Services отразился на работе Slack, Epic Games Store и других сервисов
1
Фирменная подставка AMD под телефон оценена в $13
8
Цены на видеокарты вернутся к рекомендованным через 4 года, а майнеры найдут замену Эфиру – Wccftech
46
Samsung разрабатывает PCIe 5.0 твердотельный накопитель со скоростью чтения до 13 ГБ/с
+
Наиболее полная информация о процессорах Ryzen 7000 – DDR5, PCIe 5.0 и iGPU на RDNA 2
36
Авторы Ashes of Creation показали геймплей проекта после переезда на Unreal Engine 5
+
85 смартфонов и планшетов Samsung получат новую прошивку One UI 4.1
+

Популярные статьи

Лайфхаки: поднимаем бесплатно уровень аккаунта Steam
36
Что нужно знать пользователю о чипсетах Intel и AMD при выборе материнской платы
35
Обзор и тест сверхбыстрого WD_BLACK SN850 NVMe SSD на 2 Тб
28
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
27
Очень короткий обзор на SSD накопитель Netac N535S объемом 120 Гб
23
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть седьмая
3
Криптомайнинг в забавных картинках, приколах и стихах
11
Почему я отказался от покупки флагманских процессоров и продал Core i7-7700K@5 ГГц в 2021 году
9
Существование первичных чёрных дыр могло бы объяснить происхождение тёмной материи
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-A
+

Сейчас обсуждают

Kiferev
09:50
Где ты это нашёл?
Криптобиржу Binance обвинили в манипуляцией курса Биткоина и могут запретить на территории РФ
Kiferev
09:49
Неа
Криптобиржу Binance обвинили в манипуляцией курса Биткоина и могут запретить на территории РФ
Kiferev
09:49
Не смотря на то что эта новость написана не понятно кем и зачем, я скажу ,что бинанс ни каким боком не может манипулировать криптоволютным рынком, а особенно битком т.к. это не фондовый рынок где от м...
Криптобиржу Binance обвинили в манипуляцией курса Биткоина и могут запретить на территории РФ
Melofon
09:47
Дозаправка в воздухе, не не слышал? захотят оборудуют.
Гиперзвуковой самолет SR-72 компании Lockheed Martin будет развивать скорость 6 Махов
Криптолох
09:46
проц тупо для аленей
AMD невольно сравнила ядра процессоров Ryzen Threadripper со сказочными оленями
Savangard
09:46
У меня SSD с большим TBW, много ресурса не потерял учитывая объемы имеющихся хардов. Я прекрасно все понимал и просчитывал. Наобум даже и не стал бы. ПС. Если уж тупо за цвет железа минусовать, то э...
Цены на видеокарты вернутся к рекомендованным через 4 года, а майнеры найдут замену Эфиру – Wccftech
mishika
09:45
Так самая крупная это Coinbase, лол.
Криптобиржу Binance обвинили в манипуляцией курса Биткоина и могут запретить на территории РФ
ахахах
09:44
Гиперзвуковой самолет SR-72 компании Lockheed Martin будет развивать скорость 6 Махов
Kiferev
09:44
Самая крупная КРИПТОВАЛЮТНАЯ биржа
Криптобиржу Binance обвинили в манипуляцией курса Биткоина и могут запретить на территории РФ
Melofon
09:43
Дурик он постепенно наращивает скорость и постепенно тормозит без резких манёвров то перегрузки там обычные, он же не разгоняется до 6-ти махов за секунды, на ракетах вон люди летали и летают со скоро...
Гиперзвуковой самолет SR-72 компании Lockheed Martin будет развивать скорость 6 Махов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем