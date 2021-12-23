Разработка этой функциональности недавно началась

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Прошло всего несколько месяцев с момента появления системы Android 12 и в реальности мало кто видео её на своих устройствах. Тем не менее, уже давно ведётся работа над следующей версией системы. Доступна информация об одной новой возможности, которая может в ней появиться.

реклама

WCCFTech со ссылкой на Android Police сообщает, что новая функциональность Android 13 будет называться Panlingual. Это возможность устанавливать разные языки в разных приложениях. Для многоязычных пользователей это может оказаться весьма кстати.

Настройка будет называться «Языки приложения» и располагаться в разделе «Язык и ввод». Также она будет доступна на экране информации о приложении. Эта опция пока находится на начальных этапах разработки, так что её появление не гарантировано, по крайней мере в нынешнем виде.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Карты Google уже позволяют менять язык, тогда как остальные приложения пользуются системным вариантом языка.