Прошло всего несколько месяцев с момента появления системы Android 12 и в реальности мало кто видео её на своих устройствах. Тем не менее, уже давно ведётся работа над следующей версией системы. Доступна информация об одной новой возможности, которая может в ней появиться.
реклама
WCCFTech со ссылкой на Android Police сообщает, что новая функциональность Android 13 будет называться Panlingual. Это возможность устанавливать разные языки в разных приложениях. Для многоязычных пользователей это может оказаться весьма кстати.
Настройка будет называться «Языки приложения» и располагаться в разделе «Язык и ввод». Также она будет доступна на экране информации о приложении. Эта опция пока находится на начальных этапах разработки, так что её появление не гарантировано, по крайней мере в нынешнем виде.
Карты Google уже позволяют менять язык, тогда как остальные приложения пользуются системным вариантом языка.