Вредоносная программа Joker незаметно подписывает пользователей на платные сервисы

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Приложение для платформы Android с более чем полумиллионом скачиваний в магазине Google Play Store содержало вредоносный код. Его целью был сбор и отправка пользовательских контактов на сервер злоумышленников. В результате пользователей подписывали на дорогостоящие сервисы, сообщает Arstechnica.

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Программа называется Color Message и в настоящее время она убрана из магазина Google. Программа предназначается для добавления смайлов в текстовые сообщения и блокировки спама. Специалист из компании Pradeo Security в четверг сообщил, что приложение содержит вредоносную программу Joker, которая в прошлом уже проникала на миллионы Android-устройств.

Программа получает доступ к спискам контактов пользователей и собирает оттуда информацию. Попутно она подписывает ничего не подозревающих пользователей на платные сервисы. Иконка после установки приложения прячется.

Это очередной случай проникновения вредоносной программы в магазин Google. Хотя приложения сканируются и Google регулярно удаляет вредоносные программы, стопроцентной надёжности добиться она не может.

Joker относится к категории приложений под названием Fleeceware. Она симулирует клики и перехватывает текстовые сообщения в попытках подписать людей на платные сервисы. Малый объём кода затрудняет её обнаружение. Данная программа за последние годы была найдена в сотнях приложений, которые в сумме скачали миллионы людей.

Специалисты считают, что собранные сведения отправлялись на сервер в России. Как обычно, в таких случаях рекомендуется скачивать только необходимые приложения, читать отзывы и доверять проверенным разработчикам.

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