Версия смартфона Samsung Galaxy A13 5G была представлена в начале декабря. При этом модель с поддержкой только стандарта связи 4G до сих пор не анонсирована. В ближайшее время это изменится, поскольку есть сведения о начале производства этого аппарата в Индии. Это будет один из главных рынков сбыта данной модели смартфона, утверждает Gsmarena.
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Прототип Galaxy A13 4G протестировали в бенчмарке Geekbench и результаты попали в интернет. В итоге можно как оценить производительность, так и познакомиться с некоторыми характеристиками.
В первую очередь стало известно об использовании процессора Samsung Exynos 850. Это наиболее дешёвый и наименее производительный чип южнокорейского производителя. Объём оперативной памяти здесь составляет 3 ГБ, хотя могут быть и другие варианты смартфона.
К числу достоинств аппарата можно отнести использование последней версии Android 12. Это может означать, что он будет обновляться как минимум до Android 14.