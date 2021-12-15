Устройства на ней поступят в продажу в 2022 году

Операционная система Android 12 продолжает распространяться на мобильных устройствах по всему миру. Теперь компания Google анонсировала версию Android 12 Go Edition, сообщает Engadget. Она появится на устройствах в 2022 году и сделает бюджетные аппараты на 30% быстрее. В Android 11 Go Edition Google обещала прирост производительности на 20%. Также разработчики говорят о более плавной анимации при запуске системы.

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Если есть проблемы с дисковым пространством, можно консервировать его и заряд батареи за счёт гибернации редко используемых приложений. При помощи программы Files Go можно удалять файлы и восстанавливать их в течение 30 дней. Обновление опции Nearby Share позволяет экономить трафик при передаче приложений между устройствами. Если потребуется перевести веб-страницу, для этого предназначается ярлык в списке недавних приложений.

Кроме улучшения производительности Android 12 Go Edition предлагает улучшения в плане конфиденциальности. Панель конфиденциальности из Android 12 есть и в этой системе. Здесь можно просматривать данные приложениям разрешения и при необходимости убирать их. Если микрофон и камера активны, вы узнаете об этом благодаря индикаторам в панели статуса. Можно будет ограничивать приложения доступом к приблизительному местоположению вместо точного. Если вы хотите дать кому-то попользоваться своим устройством, можно будет открывать временную гостевую учётную запись с экрана блокировки. После использования гостевая учётная запись сбрасывается.

Google утверждает, что Android Go используется более чем на 200 млн устройствах по всему миру. Напомним, что данная версия системы была представлена в 2017 году.

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