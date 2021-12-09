Метавселенная становится всё ближе к реальности

Шлемы виртуальной реальности в последние годы активно развиваются. Растёт разрешение, частота обновления экрана, функциональность. Даже на этом фоне показанный компанией Sony прототип выглядит как устройство следующего поколения благодаря дисплею с разрешением 8K.

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Techspot пишет, что устройство было показано на видео в рамках технологического дня Sony. Инженеры компании показали возможности устройства с микродисплеями 4K OLED для каждого глаза, что в совокупности и даёт разрешение 8K.

Уменьшена задержка ввода благодаря времени обработки данных в 10 миллисекунд. Это делает движения более плавными и помогает избежать ощущения тошноты, которое появляются при расхождении между движениями головы и доходящей до глаз информации. Использование микроэкранов позволило уменьшить вес устройства.

На видео демонстрируется, как подобное высокое разрешение позволяет различать мельчайшие подробности в автомобиле. Это может оказаться востребованным в области проектирования, медицине и развлечениях. Также было упомянуто создание пространств для взаимодействия людей в сети. Тут речь может идти о популярном в последнее время термине «метавселенная».

Примерно через год ожидается появление в продаже шлема PlayStation VR для PlayStation 5. Предположительно, там могут применяться экраны OLED и технологии с низкими задержками, но разрешения 8K ждать не стоит. Превращения прототипа Sony в коммерческое устройство явно предстоит ждать ещё дольше.

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