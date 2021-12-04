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Генеральный директор Qualcomm ждёт уменьшения дефицита чипов в следующем году
Глава Intel ранее высказывал прямо противоположное мнение
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На протяжении многих месяцев различные отрасли испытывают недостаток чипов, который приводит к росту цен и дефициту продуктов. Генеральный директор компании Qualcomm Кристиан Амон поделился своим мнением по этому вопросу.

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Gizmochina пишет, что глава Qualcomm в ближайшем будущем ждёт уменьшения дефицита. В частности, ситуация должна улучшиться в следующем году. В нынешнем году произошло улучшение по сравнению с прошлым годом, считает Амон.

Ранее глава компании Intel Пэт Гелсингер высказал противоположное мнение, согласно которому дефицит продлится как минимум до 2023 года. Глава Arm Саймон Сегарс полагает, что ситуация станет даже хуже по сравнению с нынешней.

От этого дефицита страдают среди прочих производители компьютеров, смартфонов и автомобилей. Однако, если есть проигравшие, есть и победители. Компании вроде MediaTek смогли нарастить свою долю рынка процессоров.

На уходящей неделе Qualcomm представила флагманский мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 1, производством которого занимается Samsung на техпроцессе 4 нм. Для американской компании это важный процессор, который покажет, сохранит ли она долю рынка или будет продолжать терять её в пользу других производителей.

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#qualcomm
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