Очередные инсайды относительно умеренно недорогого аппарата iPhone

3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Фирма TrendForce поделилась мнением, согласно которому третий представитель серии смартфонов iPhone SE будет представлен в 1-м квартале следующего года. Ожидается появление поддержки стандарта связи 5G, но не ожидается изменений во внешнем виде по сравнению с моделью 2020 года выпуска. Об этом говорит японский сайт Macotakara со ссылкой на неназываемые китайские источники и передаёт Phonearena.

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Сохранение дизайна должно означать экран размером 4,7 дюйма и датчик TouchID. Ожидается использование процессора A14 Bionic с 11,8 млрд транзисторов, как в прошлогодних iPhone 12. Нынешний iPhone SE работает на A13 Bionic, обладает задней камерой 12 Мп и передней 7 Мп.

Есть и другое мнение, согласно которому дизайн будет позаимствован у iPhone XR 2018 года выпуска. Это означает экран LCD размером 6,1 дюйма с разрешением 828 x 1792.

Apple планирует выпустить 25-30 млн новых аппаратов для тех, кто предпочитает её экосистему и сканер отпечатков вместо лицевого распознавания.

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Наличие 5G означает повышение расхода энергии. Аппараты iPhone обычно не могут похвастать большими батареями, поэтому вряд ли можно рассчитывать ещё и на частоту обновления экрана выше 60 Гц.