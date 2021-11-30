Компании строят новые заводы для удовлетворения спроса

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Из-за дефицита полупроводниковых продуктов и роста спроса на них производители прикладывают необычайно высокие усилия по увеличению объёмов производства. Большая часть новых мощностей вводится в Азии, но доля пирога досталась и США.

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На прошлой неделе Samsung объявила, что вложит $17 млрд в строительство завода в штате Техас. Новая передовая фабрика будет производить чипы с поддержкой стандарта 5G и приложений машинного обучения. Завод начнёт работать не раньше 2024 года.

Techspot сообщает, что Япония тоже постарается вернуть былые позиции на передовом краю технологий. Субсидии превысят $5,2 млрд и их получат компании, заинтересованные в строительстве заводов по производству чипов у себя на родине. Деньги предназначаются компаниям вроде TSMC, Micron, Kioxia, которые производят оперативную память, чипы памяти NAND и другие.

Wall Street Journal пишет, что дефицит чипов и высокий спрос на электронику привёл к увеличению расходов на строительство новых заводов в нескольких регионах, в том числе США. Также инвестиции растут в Китае, Тайване и Южной Корее. Предприятия заинтересованы в максимально гибких сетях поставок, поэтому стараются строить заводы в разных регионах, в том числе в Японии, США и Евросоюзе.

Аналитическая фирма Gartner оценивает инвестиции на этот год в размере $146 млрд. Это на 50% больше, чем вкладывали в развитие производства до пандемии. По сравнению с 2016 годом рост наблюдается двукратный. 80% этого роста приходится на Азию. В компании полагают, что такое соотношение будет сохраняться как минимум до 2025 года. На долю США приходится 14% мировых инвестиций в полупроводниковой отрасли.

Также аналитики считают, что только 6% новых производственных мощностей полупроводниковых продуктов в следующие десять лет будут созданы в США. Торговая палата призывает конгресс США принять закон, который обеспечит прямые инвестиции в размере $52 млрд компаниям, который построят заводы по производству чипов. Проблема в том, что стоимость работы таких заводов в США намного выше по сравнению с Азией, поэтому финансовое стимулирование должно компенсировать эту разницу.

Южная Корея собирается удвоить экспорт чипов до суммы $200 млрд в год к концу десятилетия. Для достижения этой цели правительство страны предлагает налоговые льготы и субсидии на миллиарды долларов, а также обещает достаточное водоснабжение.

В США производство чипов рассматривается как вопрос национальной безопасности. Не только местные компании вроде Intel, но также Samsung, TSMC и другие строят здесь предприятия, но ждать их ввода в эксплуатацию ещё долго. Аналитики дают прогнозы, что в 2027 году на долю США будет приходиться 24% мощностей по производству полупроводниковых чипов. Большая часть ещё долго будет оставаться в Азии.

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