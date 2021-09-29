Компания надеется с его помощью догнать TSMC

Появилась информация о попытках Samsung наверстать своё отставание от компании TSMC. Завод по производству чипов стоимостью $17 млрд в Техасе должен быть одним из этапов достижения этой цели. Предположительно, Samsung близка к завершению проектирования завода.

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Reuters сообщает, что Samsung ищет идеальное место для строительства в Техасе, но решение пока не принято. Пригород Остина в округе Уильямсон занимает первое место в списке Samsung за счёт стабильного снабжения электричеством и водой. Прежде говорилось о строительстве завода стоимостью $10 млрд также в Техасе, который будет заниматься производством чипов на техпроцессе 3 нм. Неизвестно, идёт речь об одном и том же заводе или о разных.

На заводе за $17 млрд Samsung сможет сосредоточиться на производстве чипов 5 нм с ультрафиолетовой литографией. Последняя информация говорит, что производство начнётся в конце 2004 года. Таким образом, ещё пару лет TSMC может спокойно лидировать. Тем более что тайваньский производитель к тому же году собирается производить чипы 2 нм. Заказы на них уже есть со стороны Apple. Остальным придётся довольствоваться не таким продвинутым техпроцессом.

В долгосрочной перспективе Samsung к 2030 году обещает инвестировать в полупроводники $115 млрд.

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