Виновата также инфляция и некоторые другие причины

Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

В первом квартале нынешнего года рост поставок компьютеров Mac составил 115%. Поспособствовал этому успех собственных процессоров Apple M1. Похоже, в следующем году рассчитывать на подобный успех не приходится. По крайней мере, один аналитик полагает, что во второй половине будущего года поставки могут упасть из-за дефицита компонентов.

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Дефицит является главной причиной снижения поставок продуктов в крупных производителей, в число которых входит Apple. Известный аналитик Минг-Чи Куо говорит о нехватке чипов управления питанием, срок поставок которых сейчас достиг 52 недели. Этот дефицит затронет всех производителей компьютеров.

Это не единственная проблема производители. Другой неприятностью является снижение покупательной способности населения. Многие компании стараются вернуться к привычной трудовой деятельности вместо работы из дома. Из-за этого структура спроса может поменяться. Также многие покупатели ждут MacBook Pro на процессорах M1X и могут пропустить нынешнее поколение компьютеров на чипе M1.

Всё это тоже внесёт вклад в снижении объёма поставок. Apple могла бы снизить цены на устройства нынешнего поколения, но в любом случае ажиотаж относительно новых моделей должен быть очень большим.

Кроме процессора, новые MacBook Pro с экранами 14 дюймов и 16 дюймов должны получить изменённый дизайн. В них должна появиться подзарядка MagSafe, разъём HDMI, экраны mini-LED, картридер UHS-II SD и другие новшества по сравнению с устройствами текущего поколения. Анонс ожидается в цифровом виде в октябре или ноябре.

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