Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер Начислено вознаграждение
В дизайне iPhone 13 внесено мало изменений ради разработки iPhone 14
В следующем году будет больше поводов купить новый аппарат
анонсы и реклама
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Смартфоны серии iPhone 13 не могут похвастаться заметными изменениями во внешнем виде по сравнению с прошлогодними. Разве что меньше стала выемка для передней камеры, задние камеры чуть крупнее и смартфоны чуть тяжелее. Теперь появилось объяснение того, почему этих изменений так немного. Инженеры Apple решили сэкономить время и усилия ради линейки iPhone 14.

реклама

Это уже не первый раз, когда говорится о крупных изменениях в iPhone 14. Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что будет представлена новая модель начального уровня, а также переработают версии Pro. Раньше аналитик Минг-Чи Куо утверждал, что разработчики тестируют использование дисплея с отверстиями и теперь считается, что такой дисплей будет у iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат отверстие под переднюю камеру. В двух этих аппаратах будет использоваться корпус из титанового сплава. Компоненты для работы системы лицевого распознавания Face ID спрячут под экраном и разглядеть можно будет только переднюю камеру. Правда, пока система Face ID внутри экрана не доработана. Если уровень качества не будет соответствовать требованиям Apple, от отверстий могут отказаться и останутся привычные уже вырезы.

Впервые может вырасти максимальное разрешение основной камеры. Уже сообщалось, что у версий Pro разрешение будет 48 Мп, а во всех моделях iPhone 14 будет поддерживаться запись видео с разрешением 8K. В сверхширокоугольной камере может появиться автофокус. 

В очередной раз должны быть представлены четыре модели, но без mini. Вместо этого ожидаются две модели с экраном 6,1 дюйма, а также две по 6,7 дюйма. Все они могут использовать панели LTPO OLED, что делает доступной переменную частоту обновления.

анонсы и реклама
-11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде


#iphone
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украинец набил на лице татуировку с логотипом компании и получил за это iPhone 12
iPhone 13 на подходе - о дате выхода, цене и характеристиках
iPhone XR оказался мощнее iPhone 11 и iPhone 12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Предложена новая модель варп-двигателя, не нарушающего законы физики
31
Binance конфисковала у жителя Украины $100 000 в криптовалюте из-за санкций США
47
Российские магазины снизили цены на видеокарты – геймерские NVIDIA LHR со скидкой до 15%
32
Завод Tesla в Шанхае выпустит 300 000 электромобилей с января по сентябрь 2021 года
1
Система Easy Anti-Cheat теперь доступна на Mac, Linux и Steam Deck
+
Через сколько лет нужно менять видеокарту – GeForce RTX 3090 vs 2хGeForce GTX 1080 Ti от TG
32
Китайская криптобиржа Huobi начнёт закрывать счета пользователей, а деньги конфискуют 1 января
7
Трансмиссия Obrist HyperHybrid превратила Tesla Model 3 в гибрид на 95 бензине
8
Павел Дуров рассказал, когда Telegram станет полностью анонимным, независимым и свободным сервисом
33
Новая версия браузера Edge для Xbox позволяет работать с офисными программами, писать в Discord и играть через Google Stadia
2
Домашнего хомяка в качестве трейдера криптовалют использовал житель Германии
14
Предполагаемый Core i9-12900K оказался на 27% быстрее Ryzen 9 5950X в однопоточном тесте CPU-Z
100
Предзаказ New World разместился сразу на втором и третьем местах в недельном чарте продаж в Steam
8
Overwatch 2: геймплей с участием профессионалов и переделка двух слабейших героев первой части
3
Крошечная онлайновая игра Book of Travels готовится к выходу в раннем доступе Steam
1
Брайан Грин, профессор Колумбийского университета, заявил, что путешествия во времени возможны
22
Бактерии помогут в создании экологически чистых строительных материалов
7
Geek Picnic пройдет в Москве на Винзаводе в начале октября
5
Античит BattlEye будет поддерживать Steam Deck и Proton
1
Разработан интеллектуальный оптоволоконный кабель
9

Популярные статьи

Никогда такого не было и вот опять...или релиз Diablo ll Resurrected
151
Почему год от года дорожают комплектующие, материнские платы в частности
186
На Overclockers.Ru стартует голосование за лучшую игру тысячелетия: важно мнение каждого геймера
41
Топ-7 б/у видеокарт 2021. Выбираем графический ускоритель на вторичном рынке
41
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
BloodRayne: Terminal Cut: охотница за нечистью
18
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть первая
+
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: сентябрь 2021
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
15

Сейчас обсуждают

Собака на Зене
15:59
Так это тест с 11400F. Бюджетные ASUS даже с ним не справляется.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
wwr222
15:59
Уж не знаю,для чего там выпускают.Но нормальные люди его применяют только для проверки работоспособности процессора,чтоб башню не колхозить. 11400 с боксом-это извращение.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
intel fan
15:59
Щадящие - это в открытом риге, в вентилируемом (или кондиционируемом) помещении, с постоянной линейной нагрузкой и с ограничением потребляемой мощности. А не в тесном корыте с максимальным разгоном по...
Производители видеокарт не любят майнеров из-за частых гарантийных обращений
Jurten Krieg
15:59
> 3D-модели > нет движка Ты либо очень глупый, либо очень жирный.
Никогда такого не было и вот опять...или релиз Diablo ll Resurrected
Собака на Зене
15:57
50$ красная цена этому муляжу материнской платы. У нас в магазах она валяется от 70$, в среднем стоит 80$. За такую цену пусть гниёт на полках. Производители в край охренели.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
wwr222
15:57
Так то оно так,но хоть получше будет.Ну и проц "по размеру" берем. Меня не устраивают тесты нормальных,но бюджетных плат (например на В460/560 чипсете),где втыкают топовый проц и показывают,что питал...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
Slow Mo
15:57
Этот способ пойдет?))))
Производители видеокарт не любят майнеров из-за частых гарантийных обращений
cag
15:56
Кто знает какого числа LTSC 2021 выходит вроде они "связаны" с 11 были или отменили ее ?
Релизная версия Windows 11 теперь доступна всем участникам программы предварительной оценки
warmuza
15:56
важен только хешрейт
Младшая видеокарта Intel Arc предположительно получит 6 ГБ GDDR6 видеопамяти с 96 битной шиной
Алексеева Наталия
15:55
автор чудик любимое сочетание Аж, Аж , Аж словарного запаса не хватает - корректора или редактор для этого мистера Аж не нашлось? Но свое косноязычное мнение высказал
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем