В следующем году будет больше поводов купить новый аппарат

Смартфоны серии iPhone 13 не могут похвастаться заметными изменениями во внешнем виде по сравнению с прошлогодними. Разве что меньше стала выемка для передней камеры, задние камеры чуть крупнее и смартфоны чуть тяжелее. Теперь появилось объяснение того, почему этих изменений так немного. Инженеры Apple решили сэкономить время и усилия ради линейки iPhone 14.

реклама

Это уже не первый раз, когда говорится о крупных изменениях в iPhone 14. Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что будет представлена новая модель начального уровня, а также переработают версии Pro. Раньше аналитик Минг-Чи Куо утверждал, что разработчики тестируют использование дисплея с отверстиями и теперь считается, что такой дисплей будет у iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат отверстие под переднюю камеру. В двух этих аппаратах будет использоваться корпус из титанового сплава. Компоненты для работы системы лицевого распознавания Face ID спрячут под экраном и разглядеть можно будет только переднюю камеру. Правда, пока система Face ID внутри экрана не доработана. Если уровень качества не будет соответствовать требованиям Apple, от отверстий могут отказаться и останутся привычные уже вырезы.

Впервые может вырасти максимальное разрешение основной камеры. Уже сообщалось, что у версий Pro разрешение будет 48 Мп, а во всех моделях iPhone 14 будет поддерживаться запись видео с разрешением 8K. В сверхширокоугольной камере может появиться автофокус.

В очередной раз должны быть представлены четыре модели, но без mini. Вместо этого ожидаются две модели с экраном 6,1 дюйма, а также две по 6,7 дюйма. Все они могут использовать панели LTPO OLED, что делает доступной переменную частоту обновления.

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде



