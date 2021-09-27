Придётся обращаться в авторизованные сервисные центры или попрощаться с лицевым распознаванием

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Компания Apple ввела дополнительные меры в борьбе против ремонта своих смартфонов неавторизованными мастерскими. Если экран поменять на модель другого производителя, лицевая разблокировка Face ID перестанет работать.

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На YouTube-канале Phone Repair Guru показано, что к экрану iPhone 13 не прикреплены никакие компоненты Face ID и его можно менять, не затрагивая лицевую разблокировку. Однако, без лицензии программы независимого ремонта Apple на домашнем экране iPhone будет показываться предупреждение о том, что дисплей не является подлинным. Если открыть меню Face ID, разблокировка работать не будет.

Как сказано выше, даже к оригинальному экрану компоненты камеры TrueDepth не прикрепляются. Соответственно, это программный запрет. Отличать авторизованные компоненты от неавторизованных можно по серийному номеру. Чтобы лицевая разблокировка заработала, необходимо зарегистрироваться в программе Apple Independent iPhone Repair Program. Она создана для того, чтобы сторонние мастерские и компании могли стать авторизованным сервисом Apple. Естественно, они должны будут удовлетворять определённым требованиям американского производителя.

Недостатком партнёрства с Apple является необходимость платить более высокие цены за ремонт неисправных компонентов. Также может потребоваться дольше ждать этих компонентов.





В независимых ремонтных мастерских могут быть необходимые компоненты для ремонта или замены, но естественно, что Apple не хочет, чтобы деньги шли мимо её кармана. Вместе с Microsoft и Google компания борется против закона о праве на ремонт. Производители утверждают, что их подход предотвратит несчастные случаи вроде возгораний устройств.

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