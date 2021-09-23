Внешние видеокарты к нему подключать будет нельзя

Уже было известно, что портативная игровая консоль Steam Deck обладает более обширной функциональностью по сравнению со своими конкурентами. Недавно разработчики рассказали о неизвестных ранее возможностях. Например, контроллер можно будет применять на компьютере. Правда, нельзя будет подключать внешние видеокарты, как к ноутбукам.

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Недавно была обновлена страница вопросов и ответов. Были даны ответы на 20 наиболее популярных вопросов. Чтобы использовать Steam Deck в качестве контроллера на компьютере, нужно подключить его посредством Remote Play.

Кроме сенсорного экрана консоль обладает емкостными джойстиками, трекпадами, дополнительными задними кнопками, гироскопом и тактильной обратной связью. Это делает его привлекательным вариантом для компьютерных игр. Также будет поддерживаться загрузка разных операционных систем. Можно будет установить их несколько и выбирать одну из них при включении. Поддерживается и загрузка с карты памяти.

Можно будет подключать устройства виртуальной реальности, хотя процессор может оказаться недостаточно мощным для их качественной работы. Зато можно будет без проблем держать на устройстве сразу несколько учётных записей в сервисе Steam с разными сохранениями игр и настройками.

На днях появилась информация о сотрудничестве Valve и AMD. Они работают над улучшенным драйвером процессора для системы Linux. От этого выиграют не только консоли Steam Deck, но и компьютеры на процессорах и APU на архитектуре Zen 2. Это ещё один довод в пользу использования операционной системы SteamOS 3.0, основанной на Arch Linux.



