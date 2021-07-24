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Steam Deck предложит разрешение 800p, 30 Гц и съёмный внутренний SSD

Новые подробности относительно портативного игрового компьютера Valve
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Недавно была анонсирована игровая система Valve Steam Deck, которая должна поступить в продажу в следующем году. До тех пор постепенно будут появляться всё новые сведения и в данном случае новости можно назвать хорошими. Разработчики устройства недавно рассказали, что любая игра из сервиса Steam может быть масштабирована для работы на нём с разрешением 800p и частотой экрана 30 Гц. По словам одного из разработчиков, они ещё не встречали игры, с которой Steam Deck не могла бы справиться.

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Также было сказано, что создатели устройства специально не стали встраивать локальное хранилище в состав системной платы ради удобства ремонта. Это означает, что накопитель с интерфейсом M.2 NVMe можно будет поменять в случае его выхода из строя или если вы захотите поставить более вместительный вариант. Правда, неопытным пользователям не рекомендуется делать это самостоятельно и неизвестно, не будет ли в таком случае утрачена гарантия.

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Объём накопителя может достигать 512 ГБ и во всех конфигурациях есть слот для установки карт памяти microSD. Хотя игры будут быстрее работать при установке на внутренний накопитель, можно будет запускать их и с карты памяти.


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Производитель сейчас принимает заявки на получение Steam Deck, однако ждать придётся долго. Модели средней и верхней ценовых категорий ожидаются во втором квартале будущего года, а самый бюджетный вариант ещё позже.


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