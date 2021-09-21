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OnePlus в 2022 году начнёт выпускать смартфоны на смешанной системе Oxygen/Color

Бюджетные аппараты станут продаваться в меньшем числе стран
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Компания OnePlus продолжает объединяться с системой производителя Oppo. В заявлении главы OnePlus говорится, что на будущих аппаратах будет работать созданная в результате объединения OxygenOS и ColorOS система. Первым устройством на ней может стать флагман 2022 года.

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Три месяца назад было объявлено, что OnePlus интегрируется с Oppo. Интересно, что основатели OnePlus работали в Oppo и покинули компанию в 2013 году. В ближайшее время код двух систем объединят, но обслуживание отдельных операционных систем будет продолжаться.

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Основатель рассказал об этапе OnePlus 2.0 и что ждёт суббренд в будущем. Объединение операционных систем должно сделать их обновления более регулярными. Объединив код, разработчики решили объединить и пользовательский интерфейс, чтобы в итоге создать единую систему. Она должна быть быстрой, как OxygenOS, надёжной и многофункциональной, как ColorOS. Кроме флагмана, обновятся до этой операционной системы другие смартфоны вместе с обновлением Android 2022 года.

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Аппараты OnePlus Nord будут продаваться в меньшем числе регионов, в отличие от премиальных моделей. Ценовых категории по-прежнему будет несколько и цены обещаны ещё ниже.

Продолжат развивать камеры благодаря партнёрству с Hasselblad. Ставка делается на удобство работы, цветопередачу и развитие новых технологий.


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