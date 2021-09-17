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Компания GoPro представила новую модель экшн-камеры Hero с улучшенным процессором. Этот процессор GP2 позволяет вести запись видео на более высоком разрешении или с повышенной частотой кадров. Была усовершенствована стабилизация. Отснятый материал можно загружать в облако.

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GoPro Hero 10 Black может снимать фотографии с разрешением 23 Мп и записывать видео 5.3K 60 fps. Также доступны разрешения 4K и 2.7K на скоростях до 120 или 240 кадров/с соответственно. Из видео 5.3K 4:3 на скорости 30 кадров/с можно извлекать кадры с разрешением 19,6 Мп и 15,8 Мп из видео 5,3K со скоростью 60 кадров/с. Интерфейс камеры стал более отзывчивым.

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Улучшенная технология HyperSmooth 4.0 устраняет тряску и расширяет предел наклона выравнивания горизонта до 45°. Разработчики обещают самое плавное видео без тряски в истории камер по любой цене. Качество видео призваны повышать локальное отображение тонов LTM) и 3D-шумоподавление (3DNR). Они обеспечивают улучшение съёмки даже при слабом освещении.

Скорость беспроводной передачи данных повышена примерно на 30%. Скорость передачи по USB выросла на 50% по сравнению с беспроводной. Отснятые материалы можно загружать в облако при наличии аккаунта GoPro. Для этого нужна подписка стоимостью $5 месяца или $50 в год.

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Поставки будут в двух вариантах: камера или камера и аксессуары. Среди аксессуаров удлинительная рукоятка со штативом, магнитный поворотный зажим, запасная батарея и карта памяти 32 ГБ.

Стоимость отдельной камеры составляет $500, с аксессуарами $550.



