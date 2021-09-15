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В день анонса смартфонов серии iPhone 13 были опубликованы результаты опроса исследовательской фирмы Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) среди 2000 пользователей США. Результаты показывают, что на вторичном рынке iPhone пользуются большим спросом, нежели Android-смартфоны. Каждый третий iPhone меняют на новый с доплатой. Существует программа iPhone Upgrade, которая позволяет каждый год менять iPhone на новую модель.

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35% купивших новый или бывший в употреблении iPhone в течение последнего года продавали или обменивали свой аппарат. 30% использовали для этого официальную программу, 5% продали устройство с рук. Для Android-смартфонов эти показатели составляют 10% и 5% соответственно.

На Android больше людей пользуются своим старым смартфоном на протяжении длительного времени. Затем почти половина из них кладут этот аппарат в ящик, где на нём годами копится пыль. Некоторые из них верят, что в будущем аппарат им пригодится, некоторые не надеются продать или обменять его. Так происходит и с 29% обладателями iPhone.

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10% Android-устройств и 5% iPhone утилизируют. 15% Android-смартфонов теряют или их крадут. На iPhone таких 12%.

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У 84% обладателей iPhone экран идеальный или пригодный к использованию против 76% на Android. У Android-устройств 30% обладателей говорят о работе на протяжении полного дня без необходимости подзаряжать его. На iPhone таких только 23%.

Количество аппаратов iPhone возрастом 3 года и старше оценивается в более чем 400 млн экземпляров. Apple наверняка рассчитывает, что многие их обладатели перейдут на iPhone 13.



