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Вместе с линейкой смартфонов iPhone 13 во вторник компания Apple анонсировала долгожданный планшет iPad mini 6. Он получил обновлённый внешний вид, уменьшенные рамки вокруг экрана, более производительный процессор, поддержку стилуса Apple Pencil.

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Размер экрана наиболее компактного планшета iPad вырос. Его дизайн теперь напоминает модели iPad Air 4 и iPad Pro. Он стал более квадратным и обладает плоскими краями, чтобы удобнее было держать его в руках. Доступны четыре разных отделки корпуса.

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Диагональ экрана Liquid Retina составляет 8,3 дюйма, яркость 500 нит. Поддерживается широкий цветовой диапазон и настройка True Tone. Из-за уменьшения рамок нет кнопки Home, а сканер Touch ID встроен в кнопку питания наверху. Стилус можно закреплять на корпусе планшета. Ещё предлагаются ландшафтные стереодинамики.

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Производительность выросла на 80% по сравнению с iPad mini прошлого поколения. Это произошло благодаря использованию нового процессора A15 Bionic. Также здесь применяется разъём USB-C для подключения аксессуаров и подзарядки. Модемы 5G позволят подключаться к сотовым сетям последнего поколения.

Передняя камера получила разрешение 12 Мп и функцию Center Stage. Задняя камера обладает таким же разрешением с апертурой f/1.8. Поддерживается фокусировка пикселей и вспышка True Tone, а также Smart HDR и запись 4K.

Стоимость планшета начинается от $499, что на $100 дороже предшественника. Продажи стартуют на следующей неделе.



