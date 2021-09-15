Анонсированы планшеты Apple iPad mini 6 с процессором A15 Bionic и USB-C
Вместе с линейкой смартфонов iPhone 13 во вторник компания Apple анонсировала долгожданный планшет iPad mini 6. Он получил обновлённый внешний вид, уменьшенные рамки вокруг экрана, более производительный процессор, поддержку стилуса Apple Pencil.
реклама
Размер экрана наиболее компактного планшета iPad вырос. Его дизайн теперь напоминает модели iPad Air 4 и iPad Pro. Он стал более квадратным и обладает плоскими краями, чтобы удобнее было держать его в руках. Доступны четыре разных отделки корпуса.
Диагональ экрана Liquid Retina составляет 8,3 дюйма, яркость 500 нит. Поддерживается широкий цветовой диапазон и настройка True Tone. Из-за уменьшения рамок нет кнопки Home, а сканер Touch ID встроен в кнопку питания наверху. Стилус можно закреплять на корпусе планшета. Ещё предлагаются ландшафтные стереодинамики.
реклама
Производительность выросла на 80% по сравнению с iPad mini прошлого поколения. Это произошло благодаря использованию нового процессора A15 Bionic. Также здесь применяется разъём USB-C для подключения аксессуаров и подзарядки. Модемы 5G позволят подключаться к сотовым сетям последнего поколения.
Передняя камера получила разрешение 12 Мп и функцию Center Stage. Задняя камера обладает таким же разрешением с апертурой f/1.8. Поддерживается фокусировка пикселей и вспышка True Tone, а также Smart HDR и запись 4K.
Стоимость планшета начинается от $499, что на $100 дороже предшественника. Продажи стартуют на следующей неделе.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила