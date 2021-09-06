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В августе глава Huawei рассказал, что главной её проблемой сейчас является покупка процессоров. Компания с мая прошлого года продолжает оставаться под санкциями США. Американским производителям запрещено поставлять ей компоненты, в том числе это относится к процессорам Kirin собственной разработки Huawei. Huawei может разрабатывать их, но никто не занимается производством.

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Однако, Huawei нашла выход для линейки флагманских смартфонов P50, где главная ставка делается на качество камер. Здесь применяются процессоры Snapdragon 888 4G.

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Обычно эти смартфоны выпускались в первом квартале, но в этом году всё по-другому. P50 Pro представили в августе, а P50 ждут в сентябре. Здесь будет применяться флагманский чип Snapdragon 888 на техпроцессе 5 нм, но без 5G.

На этом же процессоре работают флагманы вроде Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, но в них поддержка 5G есть. Для смартфонов подешевле Huawei будет использовать Snapdragon 778G. Например, этот чип может применяться в моделях Nova 9.

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Появление этих аппаратов ожидается уже в сентябре. Базовая версия получит подзарядку мощностью 66 Вт, а премиальная целых 100 Вт. Ёмкость батареи у них может составлять 4500 мАч и 4000 мАч.

Последним разработанным Huawei чипом был Kirin 9000. Он применялся в составе прошлогодних смартфонов P40 и Mate 40. Производством занималась компания TSMC на техпроцессе 5 нм.



