22 сентября Microsoft проведёт виртуальный анонс новых продуктов Surface
Недавно стало известно, что операционная система Windows 11 начнёт распространяться на компьютерах 5 октября. До тех пор желающие с удовлетворяющими системным требованиям компьютерами могут работать с предварительными сборками. Тем временем, Microsoft собирается представить новые устройства под управлением Windows 11 уже в этом месяце. Приглашения для прессы наводят на мысль о новой модели Surface Pro X, а также может быть представлен Surface Studio в формате ноутбука.
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Мероприятие Microsoft пройдёт 22 сентября, в среду. Оно будет полностью виртуальным, так что пресса не будет присутствовать лично. Любой желающий сможет посмотреть анонс на сайте Microsoft Events.
Прежде устройства Surface Pro X не обновлялись, за исключением малозначительного изменения процессора. Они выпускались для демонстрации возможностей Windows 10 на Arm. Чип был создан Microsoft совместно с Qualcomm специально под этот форм-фактор, но в итоге Windows 10 показала лучшую работоспособность на виртуальной машине на Mac на процессоре Apple M1.
Также Microsoft занимается разработкой собственного процессора на архитектуре Arm, но к релизу в составе устройств он пока не готов. Qualcomm готовит первый чип производства Nuvia в 2022 году. Предположительно, рост числа инструкций за такт здесь составит 40%-50% по сравнению с существующими мобильными процессорами Intel и AMD.
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Также может быть представлено следующее поколение Android-смартфона с двумя экранами Surface Duo 2. Ожидается появление производительного чипа Snapdragon 888, поддержка стандарта связи NFC для выполнения платежей и улучшенная камера.
Ещё может быть представлен очередной Surface Go на процессоре Intel Core i3 и планшет Surface Pro 8 с повышенной частотой обновления экрана. Не исключено также появление следующего Surface Book, который может выглядеть как портативный вариант Surface Studio.
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