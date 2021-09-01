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В интернете появилась информация, согласно которой Samsung занимается разработкой гибкой модели ноутбука Galaxy Book. Естественно, такой необычный продукт появится в магазинах не завтра, предстоит подождать в лучшем случае несколько лет. В развёрнутом состоянии диагональ экрана этого устройства будет составлять 17 дюймов, как у крупных современных ноутбуков.

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Samsung является ведущим производителем гибких экранов и неудивительно, что она старается создать для их применения новые категории устройств. Производитель пытается сделать их как можно более совершенными, обеспечивая максимальную долговечность и минимальные производственные затраты для снижения розничных цен.

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Смартфоны являются наиболее популярными компьютерными устройствами, но ими спрос не ограничен, особенно в нынешние времена пандемии. Ноутбуки и компьютеры востребованы больше, чем в прошлые годы. Инсайдер Ice Universe в Твиттере пишет о крупном ноутбуке Galaxy Book Fold 17, где не будет обычной клавиатуры и трекпада.

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Информации пока мало, хотя на мероприятии SID 2021 Samsung уже поделилась своим видением складного ноутбука. В развёрнутом состоянии он похож на 17-дюймовый планшет с экраном OLED высокого разрешения. Веб-камера может войти в состав этого экрана. Если устройство сложено, внизу экрана может отображаться клавиатура. Похожим устройством был прошлогодний Lenovo ThinkPad X1 Fold, хотя производитель не называет его ноутбуком.

Как обычно, первое поколение может оказаться очень дорогим. С другой стороны, ноутбук кажется более практичным, нежели гибкие смартфоны, обеспечивая большее пространство для работы при сохранении портативности.



