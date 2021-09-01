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Несовместимые с Windows 11 компьютеры исключают из программы тестирования Windows Insider

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Компания Microsoft до сих пор не радовала пользователей заявлениями относительно системных требований Windows 11. Отказ от старых процессоров и материнских плат без поддержки Trusted Platform Module (TPM) 2.0 вызвал шквал критики. Объявив о релизе 5 октября, Microsoft снова обновила требования и допустила к работе с системой некоторые модели процессоров Intel 7-го поколения.

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С другой стороны, участники программы тестирования Insider Program на неподдерживаемых компьютерах начинают исключаться из неё. В центре обновления у них появилось сообщение о несоответствии минимальным требованиям. Для продолжения участия в программе тестирования в канале Release Preview предлагается перейти на Windows 10. Наверняка это означает, что следующие сборки Windows 11 на эти компьютеры не придут.

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Вряд ли можно назвать этот шаг неожиданным. Когда система была анонсирована 11 июня, было сказано, что не отвечающие требованиям компьютеры не будут получать предварительные сборки в бета-канале и Release Preview. В канале разработчиков было разрешено получать предварительные сборки Windows 11 до релиза финальной версии, а потом придётся вернуться на Windows 10.

Недавно стало известно, что на не отвечающие требованиям компьютеры можно будет установить Windows 11 при помощи образа ISO, но получать обновления такие устройства не будут.

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