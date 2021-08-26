Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Из Вьетнама посредством социальной сети Facebook до нас дошли фотографии новой графической видеокарты, хотя слово «графической» может быть неуместно. Можно сделать вывод, что планируется выпуск специальных карт для майнинга на графических процессорах AMD.

реклама

Простой дизайн чёрной печатной платы напоминает недавно запущенные видеокарты серии AMD Radeon PRO для компьютеров Apple Mac Pro, но это не они. В данном случае нет портов для подключения монитора, так что это чистый компьютерный ускоритель для расчётов, в том числе для добычи криптовалют. Хотя в подобных случаях нагрузка на карты высокая, применяется пассивное охлаждение.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Конденсаторы на обратной стороне платы позволяют понять, что применяется графический процессор Navi 21. Размер у них такой же, но расположение отличается. Можно сделать вывод, что это не графические чипы Navi 10 или Navi 22. Разъёмы для подключения питания располагаются сзади, как это обычно бывает на моделях для рабочих станций.

реклама

Ещё в марте появлялась информация на основе обновления ядра Linux, согласно которой AMD может работать над картами для майнинга на Navi10/12. С тех пор про них ничего не было слышно.





реклама



