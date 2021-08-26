Видеокарта XFX на чипе AMD Navi 21 специально для майнинга обнаружена во Вьетнаме
Из Вьетнама посредством социальной сети Facebook до нас дошли фотографии новой графической видеокарты, хотя слово «графической» может быть неуместно. Можно сделать вывод, что планируется выпуск специальных карт для майнинга на графических процессорах AMD.
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Простой дизайн чёрной печатной платы напоминает недавно запущенные видеокарты серии AMD Radeon PRO для компьютеров Apple Mac Pro, но это не они. В данном случае нет портов для подключения монитора, так что это чистый компьютерный ускоритель для расчётов, в том числе для добычи криптовалют. Хотя в подобных случаях нагрузка на карты высокая, применяется пассивное охлаждение.
Конденсаторы на обратной стороне платы позволяют понять, что применяется графический процессор Navi 21. Размер у них такой же, но расположение отличается. Можно сделать вывод, что это не графические чипы Navi 10 или Navi 22. Разъёмы для подключения питания располагаются сзади, как это обычно бывает на моделях для рабочих станций.
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Ещё в марте появлялась информация на основе обновления ядра Linux, согласно которой AMD может работать над картами для майнинга на Navi10/12. С тех пор про них ничего не было слышно.
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