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Компания Samsung опередила Intel и стала лидером по заработкам на полупроводниковых продуктах. Поставки за минувший квартал выросли на 19% за счёт большого спроса, а доходы выросли за счёт увеличения стоимости оперативной и флэш-памяти.

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Если на рынке мобильных устройств Samsung давно сражается с Apple, то на рынке чипов её главным конкурентом является Intel. Отчёт за август от аналитической компании IC Insights показывает, что Samsung поднялась на первое место по доходу от продаж чипов. На продажах интегральных схем она заработала $19,26 млрд, а на продаже оптоэлектроники, сенсоров и дискретных устройств ещё $1,03 млрд. В сумме доход составил $20,29 млрд.

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Доход Intel во втором квартале равен $19,3 млрд, рост по сравнению с первым кварталом всего 3%. Intel потеряла лидерство впервые с третьего квартала 2018 года.

Аналитики прогнозируют, что Samsung будет лидировать и в нынешнем квартале благодаря увеличению спроса на память. Предположительно, южнокорейский производитель обойдёт Intel на $3,5 млрд.

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На третьем месте находится компания TSMC, следом располагаются SK Hynix и Micron. Две последние показали рост продаж на 21% и 16% соответственно. Доходы Nvidia увеличились на 14%, а MediaTek на 17%. Эти две компании не имеют собственных предприятий, как и входящие в первую десятку Qualcomm и Broadcom.

Всего в отрасли за второй квартал было заработано $95,5 млрд, что улучшает результат первого квартала на 10%. На весь год прогнозируется рост доходов на 23%.

Недавно появлялась новость о том, что Samsung повысит цены на свои чипы для финансирования новых заводов.

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