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В последнее время редко когда можно встретить обновление для системы Windows 10, которое принесло бы одни исправлении и никаких новых проблем. Степень тяжести этих проблем бывает разной. Очередной из них стало нарушение работы функциональности Alt-Tab.

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Выпущенное в июле обновление Windows 10 KB5004296 и августовское KB5005033 испортили работу Alt-Tab. Данная функция позволяет без помощи мыши переключаться между окнами запущенных приложений. Особенно это полезно в случае зависания приложения.

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Пострадавшие пользователи жалуются, что при переключении из игры в полноэкранном режиме показывается чёрный экран и в игру вернуться невозможно. Кроме того, в сервисе Steam игры У некоторых теперь запускаются в свёрнутом виде на панели задач. Если нажать на игру для перехода в полноэкранный режим, этого не происходит и она снова оказывается свёрнутой.

Первым вариантом решения проблемы является удаление обновлений. Кроме того, можно отключить опцию «Новости и интересы» на панели задач.

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