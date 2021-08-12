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Согласно слухам, новая система на чипе Snapdragon 898 будет выпускаться на техпроцессе Samsung 4 нм. В результате можно рассчитывать на рост производительности и энергоэффективности. Появилась информация, что первые тесты показывают прирост производительности на 20%.

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В китайской соцсети Weibo сообщается, что новый техпроцесс позволил увеличить производительность, но выросла и температура процессора. До релиза ещё есть время и Qualcomm ещё может внести изменения в производительность для контроля температуры. Также многое зависит от производителей смартфонов на этом чипе и вариантов охлаждения. В зависимости от них Qualcomm может поменять тактовые частоты.

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К сожалению, не уточняется, идёт ли речь об одноядерной производительности, многоядерной, графической, ИИ и т.д. Не исключено, что замеряли многоядерную производительность, которая и привела к увеличению температуры.

Напомним, что процессор будет содержать три кластера с ядрами Kryo 780 3,09 ГГц, тремя Kryo 780 2,4 ГГц и четырьмя Kryo 780 1,8 ГГц. По сравнению с Snapdragon 888 поменялась только частота Kryo 780 вместо Kryo 680 2,84 ГГц. Snapdragon 888 выпускается на техпроцессе 5 нм. У него кастомные ядра на Cortex-A78 и Cortex-A55, а у Snapdragon 898 Cortex-A710 и Cortex-510.

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Несмотря на прирост производительности, новый чип уступает прошлогоднему Apple A14 Bionic, а скоро Apple выпустит новую модель.