Камеры аппаратов iPhone 13 получат портретную съёмку видео, фильтр ProRes и 6-элементные объективы
Недавний опрос показал, что переходить на аппараты iPhone следующего поколения собирается меньшая часть обладателей существующих моделей iPhone. Возможно, кто-то передумает, когда увидит функциональность камер iPhone 13, достойную как любителей, так и профессиональных фотографов.
реклама
Близкие к компании источники сообщили, что портретный режим на этот раз доберётся и до съёмки видео. Также будет применяться система наподобие фильтра, чтобы улучшить внешний вид фотографий и повышать качество записи видео. Разработчики называют данную технологию ProRes.
В портретном режиме размывается задний план и теперь такая возможность будет и на видео. Уже после съёмки видео можно будет регулировать степень размытия.
Новая система не просто применяет фильтр ко всему изображению, но при помощи алгоритмов искусственного интеллекта применяет его точечно к определённым объектам и людям на фотографиях.
реклама
ProRes должна напоминать ProRaw на дорогих версиях iPhone 12. Данная возможность может быть эксклюзивом для iPhone 13 Pro и Pro Max.
В прошлом году аналитик Минг-Чи Куо говорил, что ждёт выпуска четырёх моделей iPhone 13 таких же размеров, как и iPhone 12. На двух флагманских аппаратах ожидается сверхширокоугольная камера с шестью элементами объектива, апертурой f/1.8 и автофокусом. На iPhone 12 объективы состоят из пяти элементов и апертура f/2.4, а фокус фиксированный.
Будет применяться процессор Apple A15 Bionic, размер выреза на экране под камеру станет меньше, частота обновления экрана 120 Гц. Не исключена поддержка опции Always On Display.
реклама
Анонс смартфонов по традиции ожидается в сентябре.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила