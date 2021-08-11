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Недавний опрос показал, что переходить на аппараты iPhone следующего поколения собирается меньшая часть обладателей существующих моделей iPhone. Возможно, кто-то передумает, когда увидит функциональность камер iPhone 13, достойную как любителей, так и профессиональных фотографов.

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Близкие к компании источники сообщили, что портретный режим на этот раз доберётся и до съёмки видео. Также будет применяться система наподобие фильтра, чтобы улучшить внешний вид фотографий и повышать качество записи видео. Разработчики называют данную технологию ProRes.

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В портретном режиме размывается задний план и теперь такая возможность будет и на видео. Уже после съёмки видео можно будет регулировать степень размытия.

Новая система не просто применяет фильтр ко всему изображению, но при помощи алгоритмов искусственного интеллекта применяет его точечно к определённым объектам и людям на фотографиях.

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ProRes должна напоминать ProRaw на дорогих версиях iPhone 12. Данная возможность может быть эксклюзивом для iPhone 13 Pro и Pro Max.

В прошлом году аналитик Минг-Чи Куо говорил, что ждёт выпуска четырёх моделей iPhone 13 таких же размеров, как и iPhone 12. На двух флагманских аппаратах ожидается сверхширокоугольная камера с шестью элементами объектива, апертурой f/1.8 и автофокусом. На iPhone 12 объективы состоят из пяти элементов и апертура f/2.4, а фокус фиксированный.

Будет применяться процессор Apple A15 Bionic, размер выреза на экране под камеру станет меньше, частота обновления экрана 120 Гц. Не исключена поддержка опции Always On Display.

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Анонс смартфонов по традиции ожидается в сентябре.



