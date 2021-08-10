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Больше половины обладателей iPhone не собираются покупать iPhone 13

Владельцы аппаратов довольны тем, что у них есть
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В сентябре по традиции ожидается анонс нового поколения смартфонов Apple iPhone. В линейке iPhone 13 ждут изменений в плане внешнего вида и внутренних характеристик. Прошлогодние iPhone 12 и iPhone 12 Pro получили обновлённый внешний вид с острыми краями экранов и плоскими поверхностями. Подобный дизайн будет и на этот раз, но кое-какие отличия есть. В США был проведён опрос, согласно которому 44% владельцев существующих аппаратов iPhone хотят приобрести новую модель до конца года.

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Был задан вопрос относительно экрана с частоты обновления 120 Гц. На iPhone 13 частота сможет меняться от 1 до 120 Гц в зависимости от содержимого экрана. Это позволит снизить энергопотребление и улучшить качество игр.

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22% опрошенных считают, что подобный экран будет наиболее популярной опцией iPhone 13. На третьем месте располагается функция Always On Display, про которую вспомнили 16% опрошенных. Итого 38% считают экран наиболее важным обновлением новых устройств. На втором месте располагается встроенный в экран сенсор Touch ID, которого на iPhone 13 может и не быть.

24% владельцев аппаратов не прочь обновиться до iPhone 13 Pro Max, 13% хотят получить стандартный iPhone 13, 24% желают iPhone 13 Pro и только 7% нужен iPhone 13 mini. Компактная модель очередной раз остаётся в меньшинстве.

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В опросе приняли участие более 3000 совершеннолетних человек.


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Кеша
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