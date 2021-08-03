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Данные по видеокартам Intel Xe-HPG DG2: 128 исполнительных блоков, 1024 ядра и частота 2,2 ГГц

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Компания Intel может тестировать новый вариант видеокарты Xe-HPG на графическом процессоре DG2 с тактовой частотой выше 2 ГГц. Его обнаружили в базе данных бенчмарка Geekbench в связке с процессором Intel 11-го поколения.

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DG2 на архитектуре Xe-HPG точно является дискретной видеокартой для компьютеров, поскольку работал с процессором Intel Core i5-11400T на материнской плате ASUS B560M-PLUS с объёмом оперативной памяти DDR4-2133 16 ГБ. Также у него имеется конфигурация, отсутствующая на мобильных версиях Xe-LP.

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В состав графического процессора входят 128 исполнительных блока, общее число вычислительных ядер 1024. Наиболее быстрый GPU среди Xe-LP, а именно Iris Xe Max, обладает 96 вычислительными блоками с 768 ядрами и частотой до 1,65 ГГц. Последний Xe с количеством блоков 128 работал на частоте до 1,9 ГГц, но теперь это значение увеличили до 2,2 ГГц. Впервые видеокарта Intel преодолевает барьер 2 ГГц.

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Характеристики выглядят неплохо, но производительность не вполне соответствует им. Виноваты могут быть драйверы. В OpenCL результат составляет 13710, примерно на уровне с видеокартой AMD Radeon RX 550. Intel предстоит потрудиться над взаимодействием с API и рабочими нагрузками. Производительность версии с частотой 1,9 ГГц была на уровне GeForce GTX 1650 Ti. Появление видеокарт серии Xe-HPG ожидается на выставке потребительской электроники CES 2022, поэтому время ещё есть.

Флагманский вариант DG2 с 512 исполнительными блоками пока обладает только одной конфигурацией с 4096 ядрами, 256-битной шиной и до 16 ГБ памяти GDDR6 (также есть 8 ГБ GDDR6). Площадь чипа может составлять 396 мм2, что больше по сравнению с AMD RDNA 2 и NVIDIA Ampere. Применяется корпус BGA-2660 размером 37,5 x 43 мм. У Ampere GA104 площадь 392 мм2, у Navi 22 336 мм2, примерно на 60 мм2 меньше.

Видеокарты Intel могут поддерживать аппаратную трассировку лучей, аппаратное машинное обучение и глубокое обучение, которые будут помогать в суперсэмплинге.

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TDP поначалу ждали в диапазоне 225–250 Вт, но теперь речь идёт о 275 Вт. Не исключено появление видеокарты 300 Вт с двумя 8-контактными разъёмами.

Версия Xe-HPG DG2 384 GPU может состоять из трёх вариантов. Полноценный чип получит 3072 ядра, до 12 ГБ памяти GDDR6 и 192-битную шину. Ещё будут версии с 256 и 192 блоками, с 2048 и 1536 ядрами. Шина в обоих случаях 128 бит, у первой карты память GDDR6 объёмом до 8 ГБ, у второй только 4 ГБ. Эти модели могут быть наиболее востребованными среди покупателей.

Ранее сообщалось о конфигурации процессора Intel Xe-HPG DG2 384 площадью 190 мм2. Чертёж демонстрирует 6 ячеек модулей памяти с шиной 192 бит и объёмом памяти GDDR6 6 или 12 ГБ. Ожидается, что модели с 384 и 256 блоками будут иметь интеллектуальную кэш-память 16 и 8 МБ соответственно. Тактовые частоты в первом случае 600 МГц базовая и турбо 1800 МГц, во втором базовая 450 МГц и турбо 1400 МГц.

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Ниже располагается Intel Xe-HPG DG2 128 EU. Основная модель имеет 1024 ядра, шину 64 бит и память 4 Гб. Урезанная версия получит 96 исполнительных блока, 768 ядер, 4 ГБ памяти и шину 64 бит.


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