Злоумышленники выложили все украденные у компании EA данные
Появилась информация, что взломавшие серверы компании EA два месяца назад злоумышленники обнародовали украденные данные, так и не дождавшись выкупа за них.
реклама
Утечку данных впервые обнаружили 10 июня. Хакеры разместили часть украденной информации на одном из форумов киберпреступников и предложили приобрести все данные за $28 млн. После утечки представители EA заявили об усилении безопасности и сообщили, что взлом никак не повлияет на работу компании и разрабатываемые игры.
Хакеры получили доступ к внутреннему каналу Slack компании при помощи украденных файлов авторизации куки, которые были куплены на чёрном рынке Genesis. Получив доступ к аккаунтам сотрудников техподдержки, они смогли обмануть их и попасть во внутреннюю сеть EA. Там было украдено 780 ГБ данных.
Предположительно, хакеры получили доступ к исходному коду популярных игр. Также получен доступ к следующим фреймворкам и инструментам:
- XB PS и EA PFX и CRT с ключами
- Частные SDK и ключи API для XBOX и SONY
- Инструменты отладки, SDK и ключи API
- Собственные игровые фреймворки EA
- Ключ API FIFA 22, SDK и инструменты отладки
- Код сервера поиска матчей FIFA 21
- Исходный код FrostBite Game Engine и инструменты отладки
- Исходный код игры FIFA 21
реклама
Неделю назад информация была загружена на хакерский форум и распространяется через торренты. Найти желающих купить данные не удалось, Electronic Arts платить тоже не стала.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила