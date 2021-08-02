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Появилась информация, что взломавшие серверы компании EA два месяца назад злоумышленники обнародовали украденные данные, так и не дождавшись выкупа за них.

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Утечку данных впервые обнаружили 10 июня. Хакеры разместили часть украденной информации на одном из форумов киберпреступников и предложили приобрести все данные за $28 млн. После утечки представители EA заявили об усилении безопасности и сообщили, что взлом никак не повлияет на работу компании и разрабатываемые игры.

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Хакеры получили доступ к внутреннему каналу Slack компании при помощи украденных файлов авторизации куки, которые были куплены на чёрном рынке Genesis. Получив доступ к аккаунтам сотрудников техподдержки, они смогли обмануть их и попасть во внутреннюю сеть EA. Там было украдено 780 ГБ данных.

Предположительно, хакеры получили доступ к исходному коду популярных игр. Также получен доступ к следующим фреймворкам и инструментам:

XB PS и EA PFX и CRT с ключами

Частные SDK и ключи API для XBOX и SONY

Инструменты отладки, SDK и ключи API

Собственные игровые фреймворки EA

Ключ API FIFA 22, SDK и инструменты отладки

Код сервера поиска матчей FIFA 21

Исходный код FrostBite Game Engine и инструменты отладки

Исходный код игры FIFA 21

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Неделю назад информация была загружена на хакерский форум и распространяется через торренты. Найти желающих купить данные не удалось, Electronic Arts платить тоже не стала.



