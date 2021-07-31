Видеокарты GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XT будут потреблять около 400-500 Вт
Производительность современных видеокарт весьма неплохая, в отличие от цен на них и доступности. Естественно, флагманы следующего поколения будут ещё быстрее. Однако, заплатить за это придётся повышением энергопотребления.
реклама
Издание 3DCenter сообщает, что графические процессоры Ada Lovelace в серии видеокарт GeForce RTX 40 получат TDP на уровне 424-450 Вт. Для сравнения, карты GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 обладают значениями 290-320 Вт соответственно. У GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3090 TDP равно 350 Вт. Прошлые слухи утверждали, что графический процессор AD102 будет выпускаться на техпроцессе 5 нм на предприятиях TSMC. Площадь у него у него будет примерно 600 мм2 против 628 мм2 у GA102. Здесь может быть 18432 ядра CUDA против 10496 у RTX 3090.
Графический процессор AMD Navi 31 может задействовать технологию Multi-Chip Module (MCM), его площадь составит 800 мм2. Здесь TDP ожидается на уровне 450-480 Вт. Ожидается 240 вычислительных блоков и 15360 потоковых процессоров в составе флагмана Radeon RX 7900 XT. Это поколение карт ожидается в следующем году.
Таким образом, карты следующего поколения будут очень производительными, что поможет распространить игры на разрешении 4K. Геймерам остаётся надеяться, что производители не забудут защитить карты от майнинга, иначе до игр они могут не добраться.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила