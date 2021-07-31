В приложения Google нельзя будет зайти с очень старых версий Android
Компания Google закрывает возможность входа в свои приложения с версии Android 2.3.7 и более старых. Сообщение об этом по электронной почте отправлено всем пользователям данных систем. Соответственно, установлены они на очень старых моделях смартфонов и планшетов.
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Речь идёт о следующих версиях:
- Android 1.0
- Android 1.1
- Android 1.5 Cupcake
- Android 1.6 Donut
- Android 2.0 Eclair
- Android 2.2 Froyo
- Android 2.3 Gingerbread
- Android 2.3.7
Разработчики говорят, что это изменение затрагивает только вход в учётные записи на системном уровне и на уровне приложений, но через браузер заходить по-прежнему можно. Нельзя будет выполнить вход в учётную запись таких приложений, как YouTube, Gmail, Google Drive и других, для входа в которые применяется аккаунт Google. Подобный вход возможен только с версии Android 3.0 и выше.
Google пишет, что такое изменение нацелено на обеспечение безопасности пользователей. При попытке входа на старых версиях теперь могут выдаваться ошибки. Компания рекомендует перейти на более современную версию Android, если на устройствах такая возможность есть. Если нет, можно продолжать пользоваться веб-версиями сервисов.
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Поддержка входа через учётную запись Google будет прекращена 27 сентября.
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