Apple и Samsung продолжают доминировать на рынке планшетов по итогам второго квартала
С момента появления первых iPad в 2010 году данная марка является неоспоримым лидером рынка планшетов. Так было и в последнем квартале, согласно данным фирмы Strategy Analytics.
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Производители за вторые три месяца нынешнего года выпустили 45,2 млн планшетов, что на 5% больше прошлогоднего результата и находится на уровне показателя первого квартала. Доля компании Apple составляет 35%, было выпущено 15,82 млн iPad.
Этому способствовало появление премиальной модели Pad Pro (2021) в начале квартала. Объём поставок iPad вырос на 11%. Аналитики считают, что работа и учёба из дома продолжат увеличивать спрос на планшеты.
С другой стороны, дефицит чипов снижает поставки, которые могли быть ещё выше. Apple говорила о проблемах с поставками как в прошлом квартале, так и в этом.
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Samsung остаётся ведущим производителем планшетов на Android. На её долю приходится 18% поставок или 8,2 млн планшетов за квартал. Поставки выросли на 19%, а доля Samsung увеличилась на 2,1%. Samsung предлагает планшеты разной ценовой категории для развлечения и работы, за счёт чего они и пользуются спросом.
Lenovo выпустила 4,3 млн планшетов, рост за год 67%. В результате компания уверенно занимает третью позицию. Поспособствовали этому проблемы Huawei. Доля рынка Lenovo выросла до 10% против 6,2% год назад.
Amazon продала 4,2 млн планшетов, рост поставок составил 49%. Доля рынка американского производителя выросла с 6,3% до 9%. При покупке некоторых её планшетов даётся доступ к Office 365, что увеличивает спрос на них.
Huawei занимает пятое место с долей рынка 5%, выпустив 2,1 млн экземпляров. Спад составил 57%.
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