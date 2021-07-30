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С момента появления первых iPad в 2010 году данная марка является неоспоримым лидером рынка планшетов. Так было и в последнем квартале, согласно данным фирмы Strategy Analytics.

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Производители за вторые три месяца нынешнего года выпустили 45,2 млн планшетов, что на 5% больше прошлогоднего результата и находится на уровне показателя первого квартала. Доля компании Apple составляет 35%, было выпущено 15,82 млн iPad.

Этому способствовало появление премиальной модели Pad Pro (2021) в начале квартала. Объём поставок iPad вырос на 11%. Аналитики считают, что работа и учёба из дома продолжат увеличивать спрос на планшеты.

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С другой стороны, дефицит чипов снижает поставки, которые могли быть ещё выше. Apple говорила о проблемах с поставками как в прошлом квартале, так и в этом.

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Samsung остаётся ведущим производителем планшетов на Android. На её долю приходится 18% поставок или 8,2 млн планшетов за квартал. Поставки выросли на 19%, а доля Samsung увеличилась на 2,1%. Samsung предлагает планшеты разной ценовой категории для развлечения и работы, за счёт чего они и пользуются спросом.

Lenovo выпустила 4,3 млн планшетов, рост за год 67%. В результате компания уверенно занимает третью позицию. Поспособствовали этому проблемы Huawei. Доля рынка Lenovo выросла до 10% против 6,2% год назад.

Amazon продала 4,2 млн планшетов, рост поставок составил 49%. Доля рынка американского производителя выросла с 6,3% до 9%. При покупке некоторых её планшетов даётся доступ к Office 365, что увеличивает спрос на них.

Huawei занимает пятое место с долей рынка 5%, выпустив 2,1 млн экземпляров. Спад составил 57%.

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