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HMD Global представила свой очередной аппарат Nokia XR20 с защищённым корпусом и поддержкой стандарта связи 5G. Продажи начнутся в конце августа по цене $549. Кроме высокой степени защиты обещана длительная поддержка программного обеспечения. Аппарат выходит на Android 11 и система будет обновляться на протяжении 3 лет, а ежемесячные обновления безопасности будут выходить 4 года. Это предложение превосходит большинство Android-смартфонов средней ценовой категории.

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Nokia XR20

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XR20 обладает защитой IP68 с возможностью час провести на глубине 1,5 м. Также он отвечает требованиям стандарта MIL-STD 810H, работая при температурах от -22°C до 55°C и может пережить падение с высоты до 1,8 м. Экран защищён стеклом Gorilla Glass Victus. В США предлагается 2-летняя расширенная гарантия, в Великобритании 3-летняя.

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У этого смартфона много общего с не обладающим такой защитой X20. В первую очередь это экран 6,67 дюйма с разрешением 1080p. Сзади располагаются основная камера 48 Мп f/1.79 и сверхширокоугольная 13 Мп f/2.4. Применяется процессор Snapdragon 480, объём оперативной памяти 6 ГБ, хранилище 128 ГБ. Ёмкость батареи составляет 4630 мАч, есть поддержка стандарта беспроводной подзарядки Qi.

Nokia XR20

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Такие характеристики не позволяют ему конкурировать с лучшими смартфонами средней ценовой категории вроде Samsung A52 5G или Pixel 4A 5G. Это аппарат для активных пользователей, которые периодически бывают на природе и им нужен способный пережить это смартфон. В Великобритании он будет предлагаться за 449 фунтов, а версия 4/64 ГБ обойдётся в 399 фунтов. Продажи в этой стране начнутся уже сегодня.

Nokia C30

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Также были представлены аппараты Nokia C30 и Nokia 6310. C30 обладает экраном 6,82 дюйма и батареей 6000 мАч. Конфигурация памяти всего 2/32 ГБ, цена в Великобритании составляет 99 фунтов.

Clarity Earbuds Pro

Наушники Clarity Earbuds Pro поддерживают активное шумоподавление, защиту от пота и от воды IPX5. Без подзарядки они смогут работать 9 часов или 7 часов с включённым шумоподавлением. Чехол даёт дополнительные 28 часов работы с шумоподавлением и 36 часов без него. Стоимость составляет 99 фунтов, продажи начнутся в сентябре.

Nokia 6310

Nokia 6310 является простым телефоном с поддержкой 2G. Он обойдётся в 49 фунтов и начнёт продаваться в августе.



