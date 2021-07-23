Процессоры AMD опережают по популярности Intel в рабочих станциях Puget Systems
Сборщик персональных компьютеров Puget Systems опубликовал очередной отчёт, где показано распределение долей процессоров Intel и AMD в продаваемых им рабочих станциях. AMD продолжает лидировать с долей около 60%. В 2015 году этот сборщик вообще перестал собирать компьютеры на процессорах AMD из-за их низкой популярности, но с тех пор ситуация успела измениться.
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В последнем отчёте сказано, что доля процессоров AMD по сравнению с февральским отчётом увеличилась на 1%. Производитель собирает 32 конфигурации на процессорах AMD, что составляет 59% от общего числа. На процессорах Intel предлагается 22 варианта рабочих станций.
Процессоры AMD пользуются спросом не только в Puget Systems. Они возглавляют рейтинг наиболее продаваемых в магазине Amazon, занимая восемь мест в топ-10. Лучший процессор Intel Core i5-10600K находится на седьмом месте. Как видим, лидерству AMD не мешают даже проблемы с производством на предприятиях TSMC, нагрузка на которые сейчас высока как никогда.
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Не такая благоприятная ситуация для AMD сложилась в сервисе Steam. Несколько месяцев AMD наступала на позиции Intel и перевалила за отметку в 30% в мае, но в июне потеряла 1,72%.
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