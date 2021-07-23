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В четверг Microsoft начала распространять финальный вариант своего браузера Edge 92. Среди его усовершенствований есть кое-что для собирающихся 1 сентября в школу. В поисковой системе Bing появился центр «Снова в школу». Здесь выполняется сбор и классификация продуктов на основе поисковых запросов, чтобы было легче делать выбор и сравнивать. В этом же центре будут уведомления о снижении стоимости интересующих вас товаров, история цен, купоны на скидки, рекомендации и т.д.

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В браузер была добавлена панель Password Health для управления паролями. Можно будет проверять надёжность паролей из пользовательских учётных записей и следить за тем, чтобы они использовались только однократно. Если пароли всплывут в интернете в результате взломов, пользователь получит об этом уведомление.

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Кроме того, сохранённые в браузере пароли можно будет применять для входа в мобильные приложения через мобильную версию Edge. Можно будет входить в программы вроде Instagram без необходимости набирать логин и пароль вручную.

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Представлено новое расширение Outlook для браузера, пока только предварительная версия. В нём можно быстро просматривать, составлять черновики, искать в письмах, проверять списки дел и события календаря во всплывающем меню в браузере. Это избавляет от необходимости открывать приложение Outlook или его веб-версию. Расширение работает в любой версии браузера Edge.

Скриншоты теперь можно сохранять в существующую или новую коллекцию. Появилась поддержка реакции на новости на странице новой вкладки. Это пока относится только к некоторым странам, число которых будет увеличиваться.

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