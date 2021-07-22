Смартфоны серии Huawei P50 будут полностью заряжаться за 20 минут
Компания Huawei официально сообщила, что новое поколение мобильных флагманских смартфонов Huawei P50 будет представлено 29 июля. Также стали известны сведения относительно возможности подзарядки этих устройств.
реклама
Ожидаются три модели смартфонов Huawei P50: P50 Standard Edition, P50 Pro и P50 Pro+. Стандартный получит быструю зарядку мощностью 66 Вт, а две более дорогие модели ещё более быструю зарядку мощностью 100 Вт. В результате заряжаться от нуля до 100% они смогут за 20 минут.
Предположительно, стандартный вариант P50 будет работать на процессоре Snapdragon 888 4G, тогда как остальные модели получат Kirin 9000 5G. Ожидается, что от процессоров Snapdragon в конце нынешнего года Huawei откажется в пользу собственных чипов. Пока же процессоры Kirin могут быть в дефиците.
Диагональ экрана OLED составит 6,6 дюйма с разрешением 2696 х 1224 при частоте обновления 120 Гц. Дизайн обратной стороны корпуса напоминает смартфоны серии Nova8.
реклама
К настоящему времени почти нет сомнений, что эти аппараты будут работать на операционной системе Huawei Harmony OS 2.0.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила