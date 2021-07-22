Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Huawei официально сообщила, что новое поколение мобильных флагманских смартфонов Huawei P50 будет представлено 29 июля. Также стали известны сведения относительно возможности подзарядки этих устройств.

реклама

Ожидаются три модели смартфонов Huawei P50: P50 Standard Edition, P50 Pro и P50 Pro+. Стандартный получит быструю зарядку мощностью 66 Вт, а две более дорогие модели ещё более быструю зарядку мощностью 100 Вт. В результате заряжаться от нуля до 100% они смогут за 20 минут.

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Предположительно, стандартный вариант P50 будет работать на процессоре Snapdragon 888 4G, тогда как остальные модели получат Kirin 9000 5G. Ожидается, что от процессоров Snapdragon в конце нынешнего года Huawei откажется в пользу собственных чипов. Пока же процессоры Kirin могут быть в дефиците.

Диагональ экрана OLED составит 6,6 дюйма с разрешением 2696 х 1224 при частоте обновления 120 Гц. Дизайн обратной стороны корпуса напоминает смартфоны серии Nova8.

реклама

К настоящему времени почти нет сомнений, что эти аппараты будут работать на операционной системе Huawei Harmony OS 2.0.