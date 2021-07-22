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Смартфоны серии Huawei P50 будут полностью заряжаться за 20 минут

Мощность подзарядки Super Fast составит 100 Вт
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Компания Huawei официально сообщила, что новое поколение мобильных флагманских смартфонов Huawei P50 будет представлено 29 июля. Также стали известны сведения относительно возможности подзарядки этих устройств.

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Ожидаются три модели смартфонов Huawei P50: P50 Standard Edition, P50 Pro и P50 Pro+. Стандартный получит быструю зарядку мощностью 66 Вт, а две более дорогие модели ещё более быструю зарядку мощностью 100 Вт. В результате заряжаться от нуля до 100% они смогут за 20 минут.

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Предположительно, стандартный вариант P50 будет работать на процессоре Snapdragon 888 4G, тогда как остальные модели получат Kirin 9000 5G. Ожидается, что от процессоров Snapdragon в конце нынешнего года Huawei откажется в пользу собственных чипов. Пока же процессоры Kirin могут быть в дефиците.

Диагональ экрана OLED составит 6,6 дюйма с разрешением 2696 х 1224 при частоте обновления 120 Гц. Дизайн обратной стороны корпуса напоминает смартфоны серии Nova8.

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К настоящему времени почти нет сомнений, что эти аппараты будут работать на операционной системе Huawei Harmony OS 2.0.

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