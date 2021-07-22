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Компания Samsung в современных флагманских смартфонах Galaxy S21 предлагает не самую мощную подзарядку 25 Вт. Если до следующего года её планы не изменятся, то в аппаратах Galaxy S22 мощность подзарядки вырастет до 65 Вт.

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Источник информации утверждает, что в настоящее время ведётся тестирование этой подзарядки со смартфонами Galaxy S22. Конкретные модели не называются, говорится лишь о кодовом названии устройства Rainbow (Радуга). Известны также некоторые другие кодовые имена:

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Galaxy S22 - красный

Galaxy S22 Plus - зелёный

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Galaxy S22 Ultra - синий

Казалось бы, чем выше мощность зарядного устройства, тем быстрее будут заряжаться смартфоны и все останутся довольными. Однако, за всё приходится платить, и в данном случае платить придётся долговечностью батареи. Быть может, Samsung решит применить на всех моделях технологию интеллектуальной зарядки аккумулятора. Система будет анализировать пользовательские привычки в плане подзарядки и в соответствии с этим ограничивать ток, продлевая долговечность аккумулятора.



