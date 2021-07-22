Состоялся релиз обновлений iOS 14.7 и iPadOS 14.7
Прошло лишь несколько дней после появления последней бета-версии операционной системы iOS 14.6. Ещё до выпуска финального варианта этой версии разработчики начали тестировать версию iOS 14.7. Наряду с ней были представлены операционные системы iPadOS 14.7, tvOS 14.7 и watchOS 7.6.
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Обновления далеко не самые крупные, но кое-какие новшества они принесли. В частности, добавлена поддержка официального устройства Apple MagSafe Battery Pack. Появилась возможность устанавливать лимит кредита в общих учётных записях Apple Card Family. Можно настраивать таймеры HomePod в приложении Home.
MagSafe Battery Pack теперь поддерживается на устройствах iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Сведения по качеству воздуха отображаются в приложении «Погода и карты» в некоторых странах.
Библиотека подкастов даёт возможность выбирать для просмотра все шоу или только те, за которыми вы следите. В приложении Apple Music больше нет возможности поделиться списком воспроизведения.
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Среди проблем этих версий можно назвать внезапную остановку аудио без потерь Dolby Atmos и Apple Music. Восстановлена работа служебного сообщения батареи, исчезавшего после перезагрузки на ряде моделей iPhone 11.
Всё это относится и к системе iPadOS 14.7, не считая поддержки MagSafe, которая на планшетах отсутствует, и отображения качества воздуха, поскольку на iPad нет приложения «Погода».
Обновления для смартфонов и планшетов содержат также многочисленные улучшения безопасности. Для установки обновлений нужно в системных настройках перейти по адресу Общие > Обновления программного обеспечения.
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