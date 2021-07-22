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Смарт-часы на основе операционной системы Wear OS испытывают проблемы в плане конкуренции с Apple Watch и Galaxy Watch на Tizen, однако разработчики не собираются сдаваться. Компания Qualcomm под новую версию системы Wear OS готовит новые модели процессоров Snapdragon.

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Производитель сообщил о создании программы по ускорению экосистемы носимых устройств Qualcomm. Для этого она собирается увеличить размер инвестиций в разработку соответствующих процессоров и сопутствующих технологий.

Также компания запустила программу Accelerator для объединения лидеров отрасли смарт-часов. В рамках этой программы они смогут обсуждать тенденции, делиться технологиями, представлять новые продукты и концепции. Данная программа должна ускорить развитие процессоров Snapdragon для смарт-часов.

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Пока конкретные планы по выпуску новых процессоров не сообщаются, но можно быть уверенным, что такие планы существуют.

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В настоящее время процессоры являются одной из главных проблем смарт-часов на Wear OS. Даже в наиболее современных из них применяются процессоры Snapdragon 3100 трёхлетней давности. С тех пор уже были представлены Snapdragon 4100 и 4100+, но мало какие производители часов воспользовались ими.

Qualcomm обещает, что рост инвестиций приведёт к появлению новых моделей Snapdragon в течение следующего года.



